Trump möte med rådgivare: Ingen överenskommelse med Iran

USA:s president Donald Trump har avslutat sitt möte med sina närmaste rådgivare i situation rummet. Men enligt en högt uppsatt Vita huset-källa har Trump inte kommit fram till ett beslut gällande det avtal med Iran som ligger på bordet. Mötet varade i två timmar och Trump tycktes bekräfta tidigare uppgifter i amerikanska medier om innehållet i det föreslagna samförståndsavtalet med Iran.

Mötet i situation rummet, den del av Vita huset som fungerar som ledningscentral för skarpa lägen och kriser, varade i två timmar. Trump-regeringen bedömer att en överenskommelse med Iran är nära, men att vissa delar återstår att lösa, däribland frigörandet av frysta iranska tillgångar. Trump tycktes också bekräfta tidigare uppgifter i amerikanska medier om innehållet i det föreslagna samförståndsavtalet med Iran. Iran måste gå med på att de aldrig kommer att ha ett kärnvapen eller en bomb.

Hormuzsundet måste omedelbart öppnas, utan tullar, för obegränsad sjötrafik, i båda riktningarna. Presidenten tillade att Iran ska rensa Hormuzsundet på minor, och att USA i gengäld ska häva sin blockad av iranska hamnar. Trump uppgav även att USA i samarbete med Iran och det internationella kärnenergiorganet IAEA ska gräva fram det höganrikade uran som ligger begravt under sönderbombade iranska kärnanläggningar. Tongångarna från Iran lät på fredagen annorlunda.

Landets chefsförhandlare, den mäktige talmannen i parlamentet Mohammad Bagher Ghalibaf, uttryckte misstro. Vi litar inte på garantier eller ord; bara handling räknas. Inga steg kommer att tas innan den andra sidan agerar först, skrev Ghalibaf på X. Även uppgifterna om att förhandlingar om Irans kärnenergiprogram är aktuella i detta skede förnekades av Teheran. Utrikesdepartementets talesperson Esmaeil Baqaei sade på statligt kontrollerad tv att inga förhandlingar förekommer.

Enligt uppgifter från källor som citerades av flera amerikanska medier i torsdags är de iranska och amerikanska förhandlarna överens om ett förslag till samförståndsavtal. Men de båda ländernas ledare har ännu inte godkänt förslaget. Överenskommelsen ska enligt uppgifterna ses som ett första kliv i att nå ett permanent slut på konflikten. Förslaget innebär bland annat en förlängning av vapenvilan med 60 dagar.

Under perioden ska förhandlingar om Irans kärneneregiprogram inledas, Hormuzsundet öppnas för kommersiell sjöfart och den amerikanska sjöblockaden successivt hävas





