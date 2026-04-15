Trump, Netanyahu och Gruppsykosens Fara: Varför USA Gick Med På Israels Krig mot Iran

Artikeln undersöker de psykologiska mekanismerna bakom USA:s beslut att ansluta sig till Israels krig mot Iran, en oväntad vändning som tidigare presidenter avvisat. Erik Åsard analyserar hur gruppsykos och Donald Trumps presidentskap kan ha bidragit till detta beslut, med paralleller till Vietnamkriget.

Benjamin Netanyahu har vid upprepade tillfällen försökt övertala amerikanska presidenter att delta i Israels krigföring mot Iran , men alla har hittills sagt nej. Det verkar dock som att grupptänkandet, i kombination med Donald Trump s presidentskap, till slut blev avgörande. Erik Åsard reflekterar över beslutet att USA skulle ansluta sig till en konflikt som Israel länge planerat, men som supermakten tidigare vägrat att engagera sig i.

Frågan som kvarstår efter de misslyckade fredsförhandlingarna i Islamabad är av stor vikt: Varför valde USA att delta i ett krig mot Iran, ett krig som Israel sedan länge förberett, men som USA under många år konsekvent undvikit? Denna situation kan analyseras genom begreppet gruppsykos, ett psykologiskt fenomen som myntades 1972 av psykologen Irving Janis. Gruppsykos beskriver hur beslutsfattare, i sin strävan att undvika interna konflikter och uppnå enighet, kan bortse från motargument och negativa konsekvenser av en viss handlingslinje. Denna dynamik inom en grupp av likasinnade tenderar att leda till konformism, vilket i sin tur kan försämra deltagarnas kritiska tänkande och omdöme om verkligheten. En artikel i New York Times den 7 april, som nyligen släpptes i boken "Regime change", ger en detaljerad inblick i hur beslutet att gå i krig fattades under Donald Trumps presidentskap. Boken bygger på cirka 1 000 intervjuer och ger en försmak av dess innehåll genom att skildra detaljer kring möten, deltagare och till och med sittplatser under diskussionerna. Benjamin Netanyahu spelade en framträdande, och potentiellt avgörande, roll i detta beslut. Han deltog personligen i ett möte inom Trumps innersta krets i Vita husets "situation room", en unik händelse för en utländsk ledare. Med hjälp av israeliska militärer via videolänk argumenterade Netanyahu för att kriget var både nödvändigt och oundvikligt. Tidigare utrikesminister John Kerry har nyligen avslöjat att Netanyahu hade presenterat samma strategi för tre tidigare amerikanska presidenter – George W. Bush, Barack Obama och Joe Biden – men utan framgång. De avböjde alla att ansluta sig till planen. Trump däremot, tyckte att idén om en gemensam attack verkade lovande och förväntade sig att det skulle vara en snabb operation, jämförbar med insatsen i Venezuela. Det är också anmärkningsvärt hur få av Trumps närmaste medarbetare som öppet motsatte sig beslutet, trots att de insåg att presidenten redan hade fattat sitt beslut. Den enda som tydligt framförde kritik var vicepresident JD Vance, som varnade för regionalt kaos och potentiell splittring av Trumps MAGA-koalition. Trots sina invändningar betonade Vance att han skulle stödja presidentens beslut, oavsett vad det blev. Övriga skeptiker anpassade sig till presidentens linje. För att illustrera farorna med konformistiskt tänkande i krigstider kan man jämföra med beslutet att sända amerikanska marktrupper till Vietnam i mitten av 1960-talet. Bland Lyndon Johnsons närmaste rådgivare, både inom UD och militärledningen, rådde en närmast bedövande enighet om behovet av marktrupper för att stabilisera regimen i Sydvietnam och förhindra ett kommunistiskt maktövertagande. Johnson själv kom också till samma slutsats. Som mest fanns över 540 000 amerikanska soldater i Sydasiens djungler, men kriget slutade ändå med seger för motståndaren. En av få som internt opponerade sig mot upptrappningen var George Ball, som tjänstgjorde som kabinettssekreterare under både Kennedy och Johnson. Han avrådde bestämt från insatsen och påminde om fransmännens katastrofala nederlag vid Dien Bien Phu 1954, trots ständiga förstärkningar. Ball förutspådde att ett markkrig inte kunde vinnas, även med uppemot 300 000 amerikanska soldater. Hans bedömning visade sig vara korrekt, med undantag för en punkt: antalet soldater. Trots att över 540 000 amerikaner tjänstgjorde i Sydasiens djungler, segrade till slut motståndarsidan. Den nuvarande överbefälhavaren verkar ha undvikit tjänstgöring i Vietnam och verkar inte ha dragit lärdom av det kostsamma nederlaget. I mullornas Iran är grupptänkandet bland de styrande en inbyggd del av systemet, ytterligare förstärkt av religiös fundamentalism. Detta utgör ytterligare ett hinder för möjligheterna att uppnå en varaktig fred i regionen





