Trump nominerar Blanche som justitieminister -Open AI nära börsnotering - Björnstörningar i Japan

President Donald Trump har nominerat Todd Blanche som justitieminister. Blanche har kritikats för en kompensationsfond för Trump-anhängare. Samtidigt närmar sig Open AI en börsnotering och en björn håller på att stänga skolor i Japan.

USA:s president Donald Trump har officiellt nominerat den tillförordnade justitieministern, och Trump s tidigare advokat, Todd Blanche , till att ta över rollen som justitieministern helt. Blanche har fått svidande kritik från såväl demokrater som republikaner sedan en fond om 1,8 miljarder dollar upprättats för att kompensera Trump -anhängare som anser sig ha utsatts för felaktiga utredningar och åtal.

Blanche har dock tidigare meddelat att han inte kommer att gå vidare med fonden. Open AI, som bland annat står bakom den populära AI-tjänsten Chat GPT, närmar sig en börsnotering. CNBC rapporterar att man har lämnat in en konfidentiell ansökan till den amerikanska finansinspektionen. Några minuter tidigare ljöd flyglarm i västra Galileen, i norra delen av landet, som varnade för en drönarattack från Libanon.

Trump säger att han fått samtal från Teheran som meddelat att de inte kommer att attackera mer och bad att Israel inte genomför fler attacker. Trump påpekade också: "Bibi, du måste vara försiktig, annars blir du ensam väldigt snort", enligt källor till Axios, efter att Israel planerat sin största attack mot Iran sedan april. I Japan söks en björn som rört sig på gatorna i staden Utsunomiya i tre dagar, vilket tvingade nästan 100 skolor att stänga på måndag.

Dussintals jägare och poliser söker efter djuret efter mer än tio rapporter om björnobservationer sedan lördagen, bland annat i ett shoppingstråk. Björnen beskrivs som cirka en meter lång men det är oklart om det är en eller flera. En tjänsteman från staden uppmanar folk att stanna inomhus eller i sina fordon i de områden där björnen har setts. Artikeln innehåller också information om Aftonbladets tjänst Tipsa!

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