Trump och Iran undertecknar avtal - ny era inleds

USA:s president Donald Trump har undertecknat ett avtal med Iran, vilket bekräftas av både amerikanska och iranska källor. Avtalet innebär vapenvila och hävande av sanktioner mot att Iran avstår från kärnvapen.

USA :s president Donald Trump har undertecknat avtalet med Iran , bekräftar en amerikansk regeringskälla till AFP. Även Iran uppger att man har skrivit under överenskommelsen. Bekräftelsen om Trump s underskrift kom från en amerikansk representant på plats i slottet Versailles i samband med G7-mötet.

Presidenten togs emot av sin franske motsvarighet Emmanuel Macron för en middagsbjudning. - Kan bekräfta underskriften, sade regeringskällan sedan uppgifter florerat om att presidenten signerat avtalet. Statliga iranska medier rapporterar att dokumentet undertecknats av Iran, uppger Bloomberg med hänvisning till utrikesdepartementet. Dokumentet ska ha signerats av Irans president Masoud Pezeshkian.

Enligt amerikanska uppgifter till Bloomberg har avtalet nu trätt i kraft, men det är oklart om Hormuzsundet ännu öppnats. Båda parterna uppges ha undertecknat uppgörelsen digitalt. Vad som kommer att hända med den planerade signeringsceremonin i Schweiz på fredag är okänt. Tidigare på onsdagskvällen offentliggjorde USA avtalsförslaget om 14 punkter.

Enligt uppgörelsen inleds en förhandlingsperiod om 60 dagar från och med att avtalet skrivs under. Det innefattar bland annat att USA och Iran upphör med militära insatser på samtliga fronter, även i Libanon, och att Libanons territoriella suveränitet säkerställs. Dessutom ska USA häva sin blockad samt sina sanktioner mot Iran, inklusive de som beslutats av FN:s säkerhetsråd. I utbyte ska Iran bland annat inte införskaffa eller utveckla kärnvapen.

Avtalet ses som en diplomatisk landvinning efter åratal av spänningar mellan länderna. Experter betonar dock att många detaljer återstår att förhandla fram under de kommande 60 dagarna. Reaktionerna har varit blandade internationellt. EU:s utrikeschef välkomnade avtalet som ett steg mot stabilitet i Mellanöstern.

Israel uttryckte däremot oro över att Irans kärnvapenprogram inte tillräckligt begränsas. I Iran hyllade många medborgare nyheten medan andra uttryckte skepsis mot USA:s garantier. Avtalet innebär en dramatisk kursändring för Trumps tidigare politik, som präglades av maximum pressure-kampanjen mot Iran. Analytiker spekulerar i att avtalet kan påverka den globala oljemarknaden om Hormuzsundet åter öppnas för fri passage.

Samtidigt är det osäkert hur USA:s allierade i regionen, som Saudiarabien, kommer att reagera. De kommande veckorna blir avgörande för avtalets implementering och trovärdighet. Parterna har enats om att fortsätta dialogen genom schweiziska medlare, och en formell ceremoni kan komma att hållas inom kort, trots osäkerheten kring fredagens planerade evenemang





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