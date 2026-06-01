Trump och Netanyahu enas om att hålla Beirut ockuperat; Iran blockerar hamnar och avbryter USAsamtal

President Trump meddelar produktiva samtal med Netanyahu och Hizbollah samtidigt som Israel skjuter upp attacker på Beirut. Iran svarar med att blockera Hormuzsundet och avbryta alla förhandlingar med USA, krävande eldupphör i Libanon. Amerikanska missiler avfärdas och Iran hotar med ytterligare åtgärder.

President Donald Trump och Israels premiärminister Benjamin Netanyahu hade ett telefonsamtal på måndagskvällen. Trump meddelade på sin plattform Truth Social att samtalen var produktiva och att inga israeliska trupper kommer att närma sig Beirut .

Han uppgav också att han via representanter haft ett mycket bra samtal med Hizbollah, där de enades om att all beskjutning ska upphöra och att varken Israel eller Hizbollah kommer att attackerade varandra. Israels planerade attacker mot Beirut sköts upp i sista stund enligt israeliska medier, med anledning av ett önskemål från USA att bevara vapenvilan och pågående samtalen med Iran. Iran har beslutat att helt blockera Hormuzsundet och aktivera andra fronter som Bab al-Mandabsundet enligt statliga iranska medier.

Detta ses som ett svar på Israels fortsatta attacker i Libanon. Iran har också avbrutit alla samtal med USA, enligt nyhetsbyrån Tasnim, som står nära det iranska revolutionsgardet. Bedingungen för att återuppta förhandlingarna inkluderar ett krigsslut i Libanon och ett eldupphör. Amerikanska militära källor rapporterar att två iranska ballistiska missiler avskjöts av USA när de var riktade mot amerikanska styrkor i Kuwait, utan skador på amerikansk personal.

Iran har tillfogat skador på minst 20 amerikanska militäranläggningar enligt satellitbildanalys av BBC. Trump har i en intervju med NBC News påstått att han inte blivit informerad om att Iran avbrutit samtalen och hävdar att Iran är bättre förhandlare än krigare. Han betonade att blockaden av Hormuzsundet fortsätter och uttryckte önskemål om att förhandlingar förs bakom stängda dörrar istället för offentligt。Israels militär har utfärdat en evakueringsorder för södra förorter i Beirut efter att Netanyahu beordrade attacker mot staden.

Det iranska utrikesdepartementet upprepar att ett eldupphör i Libanon är en avgörande förutsättning för någon överenskommelse med USA. USA:s militär har rapporterat att två iranska missiler sköts ner, och Iran har meddelat att de kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att försvara sin nationella säkerhet efter amerikanska attacker på en hamn i södra Iran som utlöste en kort upptrappning





