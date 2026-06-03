Trump och Netanyahu erkänner spända relationer men驳skiljer sig, medan Mellanöstern eskaleras militärt

Den här artikeln täcker flera parallella händelser i Mellanöstern. För det första erkänner både den amerikanske presidenten Donald Trump och Israels premiärminister Benjamin Netanyahu att de har haft svåra diskussioner, där Trump ange har kallat Netanyahu för helt jävla galen. Trots påståendena hävdar båda att de har en fortsatt god relation. Samtidigt har militära konfrontationer eskalerat mellan Iran å ena sidan och USA och deras allierade å andra sidan, inklusive attacker mot Kuwait, Bahrain och fartyg. Dessutom har israeliska attacker mot Libanon lett till civila offer. Ytterligare en dimension är USA:s sanktioner mot Irans kryptobörs Nobitex och Trumps påståenden om möjliga möten med Irans högsta ledare och Irans förklaringar om att avstå från kärnvapen.

Israel s premiärminister Benjamin Netanyahu förnekar inte att han och USA :s president Donald Trump hamnar i svåra diskussioner, vilket han kommenterar i ett intervjufall med Times of Israel .

Uttalandet följer på medieuppgifter om ett bråk mellan de båda ländernas ledare där Trump ska ha kallat Netanyahu för helt jävla galen och påståtts ha sagt att den israeliske premiärministern skulle sitta i fängelse om det inte vore för Trump. Netanyahu svarar på dessa påståenden genom att undvika att gå in på detaljerna i deras samtal och betonar att de har haft tusentals möten, varav många varit svåra.

Han påpekar att om detta anses vara en kris, borde man höra vad som händer i deras andra samtal. Trump själv har kommenterat påståendet om bråket i en intervju med New York Post där han erkänner att han haft konflikter med Netanyahu om Libanon, men säger att han inte är arg utan snarare störd på de ständiga konflikterna. Han påstår att han sa till Netanyahu, Bibi, vi måste sluta med det här.

Trots dessa uppenbara spänningar hävdar båda ledare att de fortsätter att ha en god relation och att de gillar varandra. Samtidigt har militära händelser i Mellanöstern intensifierats under de senaste dagarna. Enligt USA:s regionala militärkommando Centcom har Iran genomfört attacker mot både Kuwait och Bahrain med drönare och robotar. Centcom hävdar att de iranska robotarna mot Kuwait var för korta eller havererat i luften och att tre robotar mot Bahrain sköts ned av amerikanskt och bahrainskt luftförsvar.

Kuwaits försvarsmakt rapporterar dock att en terminal på den internationella flygplatsen träffats med betydande materiella skador och minst 63 personer skadades. I svar på amerikanska attacker, inklusive beskjutningen av en tanker på väg mot den iranska ön Kharg och ett militärt mål på ön Qeshm, säger Irans revolutionsgarde att de har attackerat en amerikansk bas i Bahrain och fartyg med koppling till USA.

Den amerikanska militären hävdar å sin sida att båtarna var civila och att drönare som avfyrats mot dem skjutits ned. Ytterligare en militär utveckling är att Donald Trump har påstått att Irans högsta ledare, ayatollah Mojtaba Khamenei, deltar i samtalen med USA och att han förmodligen kommer att träffa Khamenei. Trump säger också att Iran redan har gått med på att inte ha kärnvapen.

På det israeliska fronten har attackerna mot Libanon lett till att fem personer, inklusive ett barn, dödats och ytterligare 48 skadats, enligt det libanesiska hälsodepartementet. Bland de skadade finns en läkare och annan sjukvårdspersonal efter att ett sjukhus attackerats. USA har också riktat sanktioner mot Irans största kryptobörs, Nobitex, dess vd och tre medgrundare, för att underlätta betalningar kopplade till Irans militär och försök att kringå befintliga sanktioner





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