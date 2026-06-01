Trump optimistisk om Iran-avtal - Israel och Libanon i fokus

President Donald Trump tror att USA och Iran kan nå en överenskommelse inom en vecka, trots Irans avbrutna samtal och blockad av Hormuzsundet. Samtidigt kritiseras Israels premiärminister Netanyahu efter att attacker mot Beirut stoppats på USA:s begäran. FN föreslår ny fredsbevarande insats i Libanon.

President Donald Trump uttrycker optimism om att USA och Iran kan nå en överenskommelse inom den kommande veckan. I en intervju med NBC News kommenterar han Iran s utspel om avbrutna samtal och Israel s varning om attacker mot Beirut.

Trump menar att Iran är bättre förhandlare än krigare och att samtalen bör föras mer diskret. Samtidigt rapporterar iranska medier att landet har beslutat att pausa alla pågående samtal med USA och helt blockera Hormuzsundet som svar på Israels fortsatta attacker i Libanon. Blockaden av Hormuzsundet och eventuellt Bab al-Mandabsundet hotar den globala sjöfarten. Trump betonar att blockaden fortsätter men att USA inte kommer att droppa bomber överallt.

Han önskar mer tystnad i förhandlingarna. I Israel är kritiken hård mot premiärminister Benjamin Netanyahu efter att planerade attacker mot Beirut stoppades i sista stund på begäran från USA. Tidigare premiärministern Naftali Bennett anklagar regeringen för att ha förlorat kontrollen över israelisk suveränitet. Netanyahu svarar på X att Israel kommer att behålla sina trupper i södra Libanon och att han har pratat med president Trump, som bekräftar att inga israeliska trupper kommer att närma sig Beirut.

Trump uppger även att han haft ett mycket bra samtal med Hizbollah via representanter, där båda sidor kom överens om att upphöra med beskjutning. FN:s generalsekreterare António Guterres föreslår tre alternativ för en ny fredsbevarande insats i Libanon, med mellan knappt 2 000 och 5 500 soldater, för att övervaka vapenvilan och stödja Libanons armé. Iran driver en strategi för att nå ett så begränsat avtal som möjligt med USA, enligt iranska källor till Reuters.

Målet är att lätta på det ekonomiska trycket från blockaden och sanktionerna utan att göra eftergifter i frågor som kärnvapenprogrammet. Den iranska strategin bygger på att hålla förhandlingarna vid liv utan oåterkalleliga kompromisser. Israels militär har utfärdat evakueringsorder för områden i Beiruts södra förorter efter att Netanyahu beordrat attacker. Samtidigt uppger Trump att Iran inte har informerat honom om att samtalen avbrutits, och han anser att utspelet är en förhandlingstaktik.

Huthirörelsen i Jemen hotar att blanda sig i konflikten via Bab al-Mandabsundet. Situationen är spänd och diplomatiska ansträngningar pågår för att undvika en eskalering





