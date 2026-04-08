Trump överväger att straffa Natoländer: Amerikanska soldater kan omplaceras

USA:s president Donald Trump överväger åtgärder för att straffa vissa Natoländer som han anser har misslyckats med att tillräckligt stödja USA:s militära insatser. Detta inkluderar en potentiell omplacering av amerikanska soldater från mindre samarbetsvilliga länder till de som visat större stöd.

Foto: ACTION PRESS / STELLA PICTURESFoto: ROBERT GHEMENT / EPATrumps irritation över allierades bristande bidrag till USA :s militär a insatser i Mellanöstern, inklusive otillräckligt stöd för att säkra Hormuzsundet , kvarstår trots en skör vapenvila mellan USA och Iran .

Denna frustration, som delats av EU och andra nationer, har lett till att Trump-administrationen överväger åtgärder för att straffa vissa Natoländer som anses ha misslyckats med att tillräckligt stödja USA och Israel under konflikten. Planen befinner sig fortfarande i ett tidigt skede och utgör en av flera potentiella åtgärder som övervägs för att adressera denna bristande solidaritet, enligt källor inom administrationen.\Förslaget, som uppges ha fått stöd från flera högt uppsatta tjänstemän inom administrationen under de senaste veckorna, innebär att amerikanska soldater skulle omplaceras från Natoländer som uppfattas som mindre samarbetsvilliga, till länder som har visat större stöd för USA:s militära insatser. Det är för närvarande oklart vilka specifika länder som skulle påverkas, men flera nationer har hamnat i Trumps onåd, inklusive Spanien, Tyskland och Italien. USA har för närvarande cirka 84 000 soldater stationerade i Europa, vilket understryker den potentiella omfattningen av en sådan omplacering. Denna potentiella åtgärd kommer i en tid då Trump upprepat uttryckt sitt missnöje med Nato och dess medlemmar. Detta missnöje har intensifierats och förstärker hans tidigare uttalade hot om att lämna alliansen. \Trump har tidigare beskrivit Nato som en “papperstiger” och har konsekvent ifrågasatt alliansens relevans och kostnadseffektivitet. Presidenten förväntas diskutera ett potentiellt amerikanskt utträde ur Nato med Natos generalsekreterare Mark Rutte under ett möte i Washington. Vita husets pressekreterare Karoline Leavitt har uttryckt besvikelse över Natos agerande, och menat att alliansen har “vänt ryggen åt det amerikanska folket” trots att USA står för en stor del av försvarsfinansieringen. Rutte och Trump har tidigare haft en till synes positiv relation, vilket illustrerades av deras samtal under Trumps tidigare övervägande om att köpa Grönland. Denna dynamik antyder en komplex relation där dialog och potentiella spänningar kan samexistera. Utvecklingen understryker de växande spänningarna mellan USA och vissa av dess allierade inom Nato, och reflekterar Trumps fortsatta fokus på att omförhandla villkoren för amerikanskt engagemang i globala säkerhetsfrågor





