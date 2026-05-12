Trump överväger nya attacker mot Iran, Kiev under attack efter vapenvilan, Rekordbra år för kungsörnen, Nya Iransanktioner från USA

The news text discusses the possibility of new military attacks on Iran by the US president, the attack on Kiev by drones after the ceasefire with Russia, the record-breaking success of Swedish kungsorning breeding, and the new sanctions imposed by the US on individuals and companies related to Iranian oil.

Källor: Trump överväger nya attacker mot IranUSA:s president Donald Trump överväger allt mer att återuppta militäroperationer i Iran i takt med sin växande frustration över förhandlingarna med landet, uppger källor med insyn för CNN.

Missnöjet grundar sig enligt källorna framför allt i Irans fortsatta blockad av Hormuzsundet samt bristande eftergifter i kärnenergifrågan. Trumpstyret uppges nu bestå av olika läger som förespråkar olika vägar för hur landet ska gå framåt. Vissa argumenterar för att sätta högre press på Iran – med bland annat riktade attacker i syfte att försvaga det iranska styret – medan flera andra vill fortsätta försöka med en diplomatisk lösning, enligt källuppgifterna.

Presidenten har vid upprepade tillfällen hotat med att återuppta bombningarna, med fokus på infrastruktur och energi, om diplomatin misslyckas. Han ska under måndagen ha träffat sitt nationella säkerhetsråd för att diskutera nästa steg, däribland möjligheten att återuppta de militära attackerna mot Iran, enligt uppgifter till nyhetssajten Axios. Så sent som på söndagen avfärdade Trump Irans svar på USA:s fredsförslag som ’helt oacceptabelt’ och uppgav på måndagen att ’vapenvilan är som svagast just nu’.

(TT) Kiev under attack efter vapenvilanUkrainas huvudstad Kiev attackeras av drönare, bara timmar efter att den tre dagar långa vapenvilan med Ryssland löpt ut, under natten mot tisdagen. ’Håll er i säkerhet till larmet upphört’, skriver Timur Tkatjenko, chef för stadens militärledning, på Telegram. Trots att vapenvila formellt rått sedan den 9 maj har både Moskva och Kiev anklagat varandra för att ha brutit mot överenskommelsen. (TT) Rekordbra år för kungsörnen: ’Glädjande’Det gick rekordbra för de svenska kungsörnarna förra året.

Totalt registrerades 280 lyckade häckningar med närmare 350 ungar. Kungsörnen är beroende av både vädret och bra tillgång till föda – till exempel smågnagare – för att häckningarna ska lyckas. Därför kan antalet variera relativt mycket från år till år. 2025 verkar allt ha stämt väldigt bra, enligt den senaste inventeringen. – Det var ett bra år med både fördelaktigt väder och bra födotillgång, säger Jessica Åsbrink, som är nationell samordnare av inventeringen vid Naturhistoriska riksmuseet.

De flesta lyckade häckningarna finns i norra Sverige samt på Gotland. Totalt lyckades 280 av 316 registrerade häckningar, det högsta antalet sedan inventeringen började. – Det kan delvis bero på att de som inventerar har blivit bättre. Men över tid är det en ökande trend och det är väldigt glädjande, säger Jessica Åsbrink.

(TT) Nya Iransanktioner från USAUSA inför nya sanktioner mot tre individer och nio företag med kopplingar till iransk olja. Sanktionerna motiveras med att de inblandande ska ha underlättat försäljning och frakt av iransk olja till Kina. Fyra av individerna och bolagen är baserade i Hongkong och ytterligare fyra i Förenade arabemiraten. Det nionde bolaget har sin hemvist i Oman, uppger The Guardian.

Även Storbritannien har infört liknande sanktioner. USA:s president Donald Trump ska inom några dagar möta Kinas president Xi Jinping i möten som förväntas behandla konflikten med Iran och situationen i Hormuzsundet





Donald Trump rasar mot Iran svar på hans fredsplanDonald Trump rasar mot Iran svar på hans fredsplan.Donald Trump har nu svarat Iran – efter deras svar på USA:s fredsförslag tidigare under dagen idag. "Jag har just läst svaret från Irans så kallade 'representanter'. Jag gillar det inte – Totalt oacceptabelt! Tack för er uppmärksamhet i denna fråga", skriver den amerikanska presidenten på plattformenAffischtavla av Trump och sundet i Irans huvudstad Teheran.Förslaget ska ha framförts av medlarlandet Pakistan, men det är oklart vad det innehöll, enligt nyhetsbyrån. Enligt den iranska regimkontrollerade nyhetsbyrån Irna handlar förslaget främst om att få ett slut på kriget. Huvudfokus i Irans svar är att nå ett slut på kriget och att säkerställa den maritima säkerheten i Persiska viken och Hormuzsundet, rapporterar i sin tur Isna.Det exakta innehållet i USA:s förhandlingsförslag, eller snarare avsiktsförklaring, är inte heller känt, men det sägs bestå av 14 punkter. Enligt källor som bland annat det amerikanska mediebolaget Axios hänvisar till, är en viktig punkt Irans fortsatta kärnenergiprogram – och ett moratorium på anrikning av uran. Både Iran och USA ska häva de sanktioner och insatser som blockerar Hormuzsundet enligt det amerikanska förslaget, rapporterar TT.USA ska enligt förslaget samtidigt lyfta de sanktioner som landet riktar mot Iran, samt frigöra iranska tillgångar som frusits. Omfattningen på dessa två punkter är inte helt känt – om det till exempel ska gälla samtliga amerikanska sanktioner mot Iran. Tanken är att USA:s förslag ska ligga till grund för fortsatta förhandlingar, för att nå ett slutgiltigt fredsavtal mellan USA och Iran – med en tidsplan på 30 dagar av förhandlingar medan vapenvila råder.

