Trump överväger truppminskning i Tyskland – Blandade resultat från teknikjättarna och sportsuccéer

USA:s president Donald Trump signalerar en eventuell minskning av amerikanska styrkor i Tyskland. Samtidigt rapporterar teknikjättarna Amazon, Meta, Microsoft och Alphabet om sina kvartalsresultat med varierande utfall. Dessutom har Arsenal, med svensk deltagande, haft en framgångsrik match i Super League och oljepriserna fortsätter att stiga.

USA:s president Donald Trump har i ett inlägg på Truth Social meddelat att en utredning och eventuell minskning av amerikanska styrkor i Tyskland övervägs. Detta uttalande kommer efter att Trump tidigare i veckan kritiserat Tyskland s förbundskansler Friedrich Merz gällande kriget i Iran , efter att Merz uttryckt att Iran förödmjukat USA i förhandlingar om ett slut på konflikten.

Trumpadministrationen har vid upprepade tillfällen riktat kritik mot Natos medlemmar för bristande stöd i konflikten med Iran, särskilt gällande att inte skicka flottor för att säkra Hormuzsundet. Samtidigt som den geopolitiska spänningen ökar, har de amerikanska teknikjättarna presenterat sina kvartalsrapporter med blandade resultat. Amazon överträffade marknadens förväntningar med en vinst per aktie på 2,78 dollar och en omsättning på 181,52 miljarder dollar, men aktien föll i efterhandeln.

Deras molntjänster fortsätter att växa kraftigt med en omsättning på 37,59 miljarder dollar, en ökning med 28 procent. Meta, Facebooks moderbolag, presterade sämre än förväntat, med en omsättning på 56,3 miljarder dollar. Trots en ökning av dagliga användare till 3,56 miljarder, var detta lägre än analytikernas prognoser. Microsoft, världens fjärde högst värderade börsbolag, slog förväntningarna med en vinst per aktie på 4,27 dollar.

Även Alphabet, Googles ägarbolag, rapporterade en bättre omsättning än väntat, med 109,9 miljarder dollar och en stark tillväxt för Google Cloud. Utöver de ekonomiska rapporterna har det även skett sportsliga händelser. Den svenska landslagsduon i Arsenal stod för en imponerande prestation i Super League, där Arsenal krossade Leicester med 7–0. Smilla Holmberg gjorde sina två första mål i Arsenaltröjan.

Segern placerar Arsenal på tredje plats i ligan. På den globala marknaden har stigande oljepriser, nya hotfulla uttalanden om vapenvilan med Iran och farhågor om stigande inflation påverkat börserna. Dow Jones industriindex föll 0,6 procent, medan S&P 500 och Nasdaqs kompositindex stängde oförändrade. Ett fat Nordsjöolja steg 7,8 procent och kostar nu 120 dollar.

Viktor Gyökeres gjorde mål på straff för Arsenal i Champions League-semifinalen mot Atletico Madrid





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Stockholmsbörsen nedåt trots blandade rapportresultatStockholmsbörsen utvecklades sämre än ledande Europabörser under dagen. Blandade resultat från delårsrapporter präglade handeln, med både uppgångar och nedgångar för olika bolag och sektorer. Atlas Copco och Billerud backade kraftigt medan Boliden överraskade positivt.

Read more »

Blandade Nyheter: Från Rysk Inblandning till SkogsbränderEn sammanfattning av de senaste nyheterna, inklusive politiska händelser i USA och Storbritannien, brott i Sverige, sportnyheter och en historisk upptäckt i Kalmarsund.

Read more »

Blandade nyheter från hela landetEn sammanfattning av olika händelser, från medicinsk träning och hjältemodiga räddningsaktioner till oväntade incidenter och personliga berättelser.

Read more »

Statsministern ifrågasätter strategin bakom USA:s krigföring – Senaste nytt om kriget mellan Iran, USA och IsraelSVT liverapporterar om konfliktens utveckling

Read more »

USA överväger truppminskning i Tyskland – Blandade resultat från teknikjättarna och geopolitiska spänningar

Read more »

Trump överväger truppförändringar i Tyskland – Kungaparet får gåvor och polis utreder dödsfallUSA:s president Donald Trump signalerar möjliga förändringar i truppnärvaron i Tyskland. I Sverige har Kungaparet mottagit exklusiva gåvor från regeringen och polisen utreder ett misstänkt mord. Dessutom uppmanas skolor och föräldrar att prata med barn efter en händelse.

Read more »