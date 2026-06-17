Trump planerar att använda skattepengar för sin lyxiga balsal

President Trump har lovat att finansiera sin lyxiga balsal på Vita huset med privat pengar, men en projektrapport visar att han planerar att använda skattepengar. Enligt rapporten kommer nästan hälften av kostnaden att täckas av privata donatorer och den andra halvan av skattepengar.

President Trump har lovat att finansiera sin lyxiga balsal på Vita huset med privat pengar , men en projektrapport visar att han planerar att använda skattepengar.

Enligt rapporten kommer nästan hälften av kostnaden att täckas av privata donatorer och den andra halvan av skattepengar. Detta stämmer inte överens med Trumps tidigare uttalande att inget skattebetalare skulle betala en enda cent. I mars hade redan ett dussintal utbetalningar godkänts, vilka enligt rapporten uppgick till hundratals miljoner kronor. Administrationen hade från början planerat att använda skattemedel och kostnaden för balsalen beräknades till cirka sex miljarder kronor.

Efter skjutningen vid Donald Trumps pressmiddag i april menade administrationen att byggnationen var en nationell säkerhetsangelägenhet och att liknande arrangemang skulle kunna anordnas där på ett säkrare sätt. I maj gav Trump ett nytt besked om balsalen, där bunkern skulle betalas av offentliga medel från Secret Service budget och försvaret - medan donatorerna stod för balsalen.

En projektrapport som Washington Post har kommit över visar att den interna budgeteringen har varit högre än den summa som Trump har angett, nästan fyra miljarder kronor. Detta innebär att kostnaden som presidenten har angett har varit två miljarder lägre än administrationens egna rapporter.





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