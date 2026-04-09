Trump rasar mot Nato – söker hjälp via Rutte för att öppna Hormuzsundet

Donald Trump uttrycker ilska över Natos agerande och söker stöd från Mark Rutte för att få hjälp med att öppna Hormuzsundet. Detta kommer efter upprepad kritik mot försvarsalliansen.

Donald Trump uttrycker stark ilska mot Nato och söker stöd från Mark Rutte . Enligt uppgifter till Reuters ringer nu Nato s generalsekreterare runt till allierade länder för att be om hjälp med att öppna Hormuzsundet . Denna utveckling markerar en ny fas i den spända relationen mellan USA och dess allierade, särskilt i ljuset av den pågående konflikten.

\Den amerikanske presidenten har tidigare riktat upprepad kritik mot försvarsalliansens bristande engagemang i kriget, och beskrivit Nato som en ”papperstiger”. Han har offentligt ifrågasatt alliansens förmåga och vilja att bistå USA i kritiska lägen, vilket framgår av hans kommentarer på Truth Social, där han bland annat hänvisade till Grönland. Denna kritik, kombinerad med Trumps tidigare kommentarer om Nato, pekar på en djupare frustration över vad han uppfattar som otillräckligt stöd från USA:s allierade. EU-källor noterar denna frustration i Washington, men framhåller att USA inte samrådde med sina allierade varken före eller efter att kriget inleddes. Denna brist på samråd har bidragit till en känsla av överraskning och missnöje bland vissa allierade. \Efter en presskonferens där Mark Rutte betonade vikten av amerikanskt ledarskap för friheten, inledde han en serie kontakter med Natoländer. Rutte informerade om Trumps önskan om snabba svar angående möjligheterna att bistå med säkerhetsåtgärder. Trots kritik mot att Trump först nu söker stöd, finns ett erkänt intresse för att Hormuzsundet ska öppnas. En EU-källa betonar att medan Nato som organisation inte kommer att spela en direkt roll i kriget mot Iran, så är enskilda allierade länder intresserade av att bidra till en långsiktig lösning för Hormuzsundet. En sådan lösning skulle kunna vara till hjälp i de pågående förhandlingarna med Iran. Denna utveckling illustrerar komplexiteten i de geopolitiska relationerna och de utmaningar som uppstår när stora maktspelare omvärderar sina allianser och sina strategier





Internationella spänningar och militära konflikter: Hormuzsundet, Irak och LibanonRyssland och Kina lade in sina veton i FN:s säkerhetsråd gällande Hormuzsundet. Flyganfall i Irak kräver liv och Israel befäster sin position i Libanon, vilket tvingat människor på flykt och eskalerat konflikten.

Pakistan vädjar om förlängd tidsfrist för HormuzsundetPakistans premiärminister Shehbaz Sharif uppmanar USA:s president Donald Trump att förlänga tidsfristen för att öppna Hormuzsundet och uppmanar även Iran att öppna sundet under samma period. Samtidigt pågår förhandlingar mellan USA och Iran genom medlare. Utegångsförbud i delar av Teheran har utlysts och Kuwaits invånare uppmanas att stanna inne.

Iran öppnar Hormuzsundet för säkra passager – vapenvila på gång?Irans utrikesminister Abbas Araqchi meddelar att Hormuzsundet kan öppnas för säkra passager under två veckor. Detta sker efter att USA:s president Donald Trump indikerat att intensiva förhandlingar med Iran pågår, förmedlade av Pakistan. Trump antyder även att ett avtal om långsiktig fred kan vara nära.

Iran: Kan öppna Hormuzsundet på torsdag eller fredagOm USA och Iran kan komma överens om grunderna för ett samtal i Pakistan kan Hormuzsundet öppnas för trafik torsdag eller fredag. Det uppger en senior iransk talesperson enligt Reuters.

Trump och Rutte möts: Nato och Gilgo Beach-morden i fokusSammanfattning av nyhetsläget: Möte mellan Trump och Rutte om Natos framtid, erkännande i Gilgo Beach-morden, Medvedevs ilska på tennisbanan och andra viktiga händelser.

Trump och Rutte: Spänningar kring Nato och Iran-krigetEtt krismöte bakom stängda dörrar mellan Donald Trump och Mark Rutte avslöjade spänningar inom Nato. Diskussionerna kretsade kring Hormuzsundet, USA:s missnöje med allierades stöd i Iran-kriget och Trumps potentiella utträde ur Nato. Rutte uttryckte förståelse för Trumps besvikelse samtidigt som han betonade europeiska länders bidrag.

