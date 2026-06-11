Trump's new threats against Iran

President Trump announces new threats against Iran, including a potential strike on the Kharg oil field and a warning to bomb Iran if a peace agreement is not reached.
Trump: Kommer slå mycket hårt mot Iran Donald Trump kommer med nya hot mot Iran i ett inlägg på Truth social.
"USA kommer slå mot Iran (... ) VÄLDIGT HÅRT I KVÄLL", skriver presidenten. Han skriver också att USA kommer "ta" oljeön Kharg inom en snar framtid. De senaste två nätterna har USA attackerat flera mål i Iran, vilket Iran har svarat på genom att anfalla amerikanska baser i Mellanöstern.
Inför torsdagens attacker sa Trump att han kommer "bomba skiten" ur Iran om de inte undertecknar ett fredsavtal
Iran Donald Trump New Threats Strike Bombing Peace Agreement
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