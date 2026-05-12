Trump's weakened position in China visit: 'en förödmjukande verklighet' for US president

According to Bucktin, Trump's upcoming visit to China will be a 'diplomatic crisis meeting' to prevent a global economic collapse. He will arrive in Beijing 'weakened by his own Iran war and increasingly dependent on Xi Jinping to help stabilize the global crisis he himself created.' Bucktin also mentions China's 'enormous influence' over the crucial oil route of the Hormuz Strait, which has been closed due to the Iran crisis, and how this puts Trump in a 'deeply uncomfortable position' to seek help from the very superpower he has been criticizing for years.

När Trump besöker Kina i veckan ställs han inför 'en förödmjukande verklighet som ingen modern amerikansk president tidigare har mött', enligt Bucktin. Han kommer att anlända till Peking 'försvagad av sitt eget Irankrig och alltmer beroende av Xi Jinping för att hjälpa till att stabilisera den globala kris han själv var med och skapade', enligt Bucktin.

Han kallar mötet mellan Xi och Trump 'ett diplomatiskt krismöte om att förhindra en global ekonomisk kollaps'.

'Den stora ironin är omöjlig att ignorera. Mannen som i åratal skröt om att Kina var svagt, beroende och utnyttjade Amerika behöver nu Xi Jinpings hjälp mer än Xi behöver hans', skriver Bucktin. Han nämner det 'enorma inflytandet' Kina har om den viktiga oljerutten Hormuzsundet som stängts på grund av Irankriget: 'Kina är Irans största handelspartner och viktigaste ekonomiska livlina.

Om någon har inflytande i Teheran bortom Moskva så är det Kina, vilket plötsligt försätter Trump i den djupt obekväma positionen att behöva be om hjälp från just den supermakt han tillbringade år med att demonisera under sin kampanjkampanj. Tajmingen kunde knappast vara sämre för honom, vare sig politiskt eller personligen.

' 'För första gången på årtionden flyger en amerikansk president till Kina i vetskap om att den andra ledaren har fler äss i rockärmen än han själv.





