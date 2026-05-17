Donald Trump stämde staten och väntas få 17 miljarder kronor i förlikning till en ny fond. Planen väcker stark kritik om korruption och bristande insyn.

Foto: MATT KELLEY /AP/TT / AP TT NYHETSBYRÅNstämde det amerikanska skatteverket ( IRS ) – alltså en del av den federala stat han själv leder – på motsvarande nära 100 miljarder kronor för att en före detta uppdragstagare läckt uppgifter om honom och andra rika amerikaner till medier.

Häromdagen kom uppgifter om att justitiedepartementet, som företräder IRS, håller på att slutföra en förlikning med presidenten genom att betala ut nästan 17 miljarder kronor till en fond som skapas i syfte att ersätta påstådda offer för politisk förföljelse av Bidens justitiedepartement. Trump stämde staten och väntas få 17 miljarder kronor i förlikning till en ny fond.

Planen väcker stark kritik om korruption och bristande insyn.ska planerna på den så kallade ”sannings- och rättvisekommissionen” ha kommit efter månader av överläggningar för att hitta en juridisk grund för att ersätta Trump direkt. Justitiedepartementet ansåg att presidenten hade rätt att stämma staten i egenskap av privat medborgare. Men Kathleen Williams, domaren i målet, ifrågasatte hans rätt att stämma den regering som han själv leder och beordrade Trumps advokater att visa att parterna verkligen står på motsatta sidor i målet.

Hon bad också om ett expertutlåtande, där juristerna lämnade kraftfulla invändningar, bland annat om den detaljstyrning Trump – till skillnad från tidigare presidenter – utövar över justitiedepartementet. Med den allt hårdare granskningen utarbetades i stället lösningen med fonden. Donald Trump kommer inte personligen kunna ta del av utbetalningar från fonden, men enligt källorna får organisationer med kopplingar till presidenten lämna in anspråk. Enligt planerna ska fonden styras av fem kommissionärer, varav fyra ska utses av Trumps justitieminister.

Donald Trump ska dessutom själv ha rätt att avskeda kommissionärerna utan orsak – och fonden ska inte vara skyldig att redovisa hur processen för att dela ut pengarna går till. Domstolen har ännu inte fått ta del av något förlikningsförslag och justitiedepartementets advokater anser inte att uppgörelsen behöver ett godkännande från domaren. Men en juridisk strid är att vänta oavsett. – Det här är ren och skär korruption...

Det handlar om 1,7 miljarder dollar till en fond för presidentens vänner, säger demokraten Alexandria Ocasio-Cortez, Tidigare arbetsmarknadsminister Robert Reich påtalar att det handlar om skattebetalarnas pengar som ska betalas ut till Trumps lojalister som påstår att Biden jagade dem. – Jag förstår inte ens hur det här skulle kunna tillåtas, säger kongressledamoten Brian Fitzpatrick. Foto: MATT KELLEY /AP/TT / AP TT NYHETSBYRÅ





