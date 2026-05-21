Trump återkallar amerikanska soldater från Europa efter kritik mot Nato

Donald Trump har dragit tillbaka amerikanska soldater från Europa efter kritik mot Nato ländernas stöd i kriget mot Iran. Flera europeiska länder arbetar därför med en ”plan B” utan amerikanskt militärt stöd . 5 000 soldater kallas hem från Tyskland och 4 000 stoppas från att stationeras ut i Polen .

De senaste månaderna har USA:s president Donald Trump. Enligt uppgifter till The Economist är farhågan är inte bara att Trump ska stå vid sidan av och titta på, utan också att USA skulle kunna hindra Nato från att agera genom att blockera aktiveringen av artikel 5, som kräver ett enhälligt beslut från alla medlemsländer.

För att förbereda sig för ett sådant scenario tittar nu flera europeiska försvarsmakter på alternativa samarbeten som inte är i behov av USA:s underrättelser, ledningssystem och militära stöd, uppger källor för tidningen. Förberedelserna har pågått en tid. Enligt en svensk tjänsteman var ”väckarklockan” Grönlandskrisen, då Trump var som mest högljudd med sina krav på att ta över Grönland från Natolandet Danmark.

Ingen av de tjänstemän som intervjuats vill framträda öppet, av rädsla för att diskussionerna i sig ska spä på splittringen inom alliansen. Enligt uppgifter ska Natochefen Mark Rutte till och med ha förbjudit öppna diskussioner om scenariot. Exakt hur de alternativa samarbetena ser ut framgår inte. Men kärnan i åtminstone norra Europa uppges bestå av de nordiska och de baltiska länderna samt Polen, med stöd av Tyskland, Frankrike och Storbritannien.

Ett annat samarbete pekas ut är Joint Expeditionary Force (JEF) – en brittiskledd koalition med tio medlemsländer, bland annat Sverige. – JEF är det mest etablerade av alternativen, säger försvarsanalytikern Edward Arnold vid tankesmedjan Royal United Services Institute till The Economist. Till skillnad från Nato kan JEF agera utan att alla medlemsländer måste säga ja. Den har redan egna kommunikationssystem, planeringsfunktioner och möjlighet att snabbt sätta in styrkor.

Men det finns också problem. Flera försvarskällor ifrågasätter Storbritanniens militära styrka efter år av nedskärningar. – England är allas favoritfarbror. Men landet lider av Downton Abbey-syndromet.

Det upprätthåller skenet, men har inte resurserna, säger en tjänsteman till tidningen





