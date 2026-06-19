Trump uppmanade Israel till eldupphör med Hizbollah - vapenvilas början och nya fredssamtal planeras

USA:s president Donald Trump säger att han uppmanade Israel till eldupphör med Hizbollah på fredagen, medan en vapenvila trädde i kraft samma dag. Nya fredssamtal mellan Libanon och Israel planeras i Washington och en iransk-amerikansk möte sköts upp. Samtidigt fortsätter spänningar med attack och kritik från Iran.

USA :s president Donald Trump har Matt dan att han under fredagen uppmanade Israel att acceptera ett eldupphör mellan Israel och den Iran stödda gruppen Hizbollah enligt Gabe Gutierrez från NBC News som talat med presidenten per telefon.

Trump valde att inte specificera om samtalet skedde direkt med Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Samtidigt meddelare USA:s utrikesdepartement att nästa runda av förhandlingar mellan Libanon och Israel kommer att äga rum i Washington DC mellan den 23 och 25 juni efter ett samtal mellan USA:s utrikesminister Marco Rubio och Libanons president Joseph Aoun.

Ett eldupphör trädde i kraft mellan Israel och Hizbollah klockan 16:00 lokal tid på fredagen men trots detta rapporterade libanesiska L'Orient Le Jour om tio israeliska flyganfall mot södra Libanon under kvällen. Israels militär rapporterade också att luftvärnssirener ljöd över Zar'it i norra Israel på grund av en infiltrering av fientliga flygplan, en händelse som inträffade trots vapenvilan.

I andra delar av regionen skedde också dramatiska händelser: ett planerat möte mellan iranska och amerikanska företrädare i Schweiz sköts upp med anledning av de fortsatta sammanstötningarna. Israels militär bekräftade senare att ett eldupphör är på plats efter en dag av intensified stridigheter med Hizbollah, och en amerikansk tjänsteman meddelade för Reuters att både Hizbollah och Israel kommit överens om en vapenvila från klockan 16:00 lokal tid, utan att någon tidsram för hur länge den ska gälla hade fastställts.

Denna överenskommelse följde efter en rad dödliga attacker där minst 25 personer i Libanon miste livet och fyra israeliska soldater dödades. Iran lyfte en skarp kritik mot Israels attacker på Libanon och varnade för att de kan ha allvarliga konsekvenser för regionens fred och säkerhet.

Talespersonen för Irans utrikesdepartment Esmaeil Baghaei underströk att ett stopp i Libanon är en central del av det nyligen avtalade mellan Iran och USA och att Iran är beredd att vidta åtgärder för att skydda sina och sina allierades säkerhet. I Hormuzsundet har cirka 600 fartyg legat för ankor sedan februari på grund av osäkerhet, men efter det nyligen avtalet mellan Iran och USA förväntas trafiken återupptas, även om det kan ta tid eftersom det finns cirka 80 minor som måste röjas bort från sundets huvudfärd led, enligt sjöfartsorganisationen Intertanko.

Andra nyheter kopplade till konflikten: flera medier rapporterade att Israels flygattack orsakade inställandet av fredssamtalen mellan USA och Iran i Schweiz, och Israels säkerhetsminister uttalade sig med hot om att hela Libanon måste brinna efter att israeliska soldater dödades. Enligt Israels militär var attackerna mot cirka 80 mål i södra och östra Libanon ett svar på Hizbollahs påstådda kränkningar av vapenvilan.

Sammanfattningsvis visar den höga intensiteten av militära aktiviteter på båda sidor om att osäkerheten fortsätter, och de geopolitiska förhandlingarna mellanIran och USA förblir sårbara för lokala utbrott. Ytterligare ett politiskt drag: den nya norska regeringen har lagt fram förslag om att förbjuda all handel som härstammar från israeliska bosättningar på Västbanken och i Gaza, vilket kan ha långtgående konsekvenser för Israels internationella ekonomiska relationer





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