Trump upprepar hot om utplåning av Iran och hotar journalister

Donald Trump förnyar hoten om att förstöra Iran och hotar med repressalier mot journalister. Han uttrycker också sin vilja att ta Irans olja och kommenterar en räddningsinsats av en amerikansk pilot i Iran.

Donald Trump förnyar sina hot om att utplåna ”hela Iran ” och antyder att det kan ske redan under natten till onsdag. Under en presskonferens i Vita huset lovordade Trump den amerikanska militär en, i synnerhet den uppmärksammade insatsen där en nedskjuten amerikansk pilot räddades efter att ha gömt sig i Iran i över ett dygn. – Det var en historisk insats, sade han.

Presidenten var däremot mer återhållsam under presskonferensens inledning gällande den tidsfrist till tisdag kväll som han gett Iran att öppna den blockerade handelsleden genom Hormuzsundet. Först efter 75 minuter uttalade han sig: – De har till i morgon på sig. Vi får se vad som händer. Efter i morgon kväll kommer de inte ha något kvar, inga broar, ingenting. Stenåldern. På en fråga om han oroade sig för att detta skulle kunna innebära amerikanska krigsförbrytelser svarade han: – Nej, inte alls. Men jag hoppas inte att jag behöver göra det. Presidenten avfärdade också frågan om fortsatta attacker mot civil infrastruktur i Iran huvudsakligen drabbar landets befolkning. – De skulle vara villiga att utstå det för att uppnå frihet, svarade Trump. Men han tillade också att han inte kommer att gå så långt som han skulle vilja och var på väg att upprepa tidigare uttalanden om att han skulle vilja ta Irans olja när han övergick till ett resonemang om Venezuela. Det som hindrar honom, sade Trump till journalister tidigare på måndagen, är det amerikanska folket. – Tyvärr vill de att vi åker hem. Om jag fick bestämma skulle jag ta oljan och tjäna en massa pengar. Trump ägnade dock störst tid och energi åt räddningsinsatsen av den amerikanska piloten i Iran. Enligt presidenten deltog över 150 flygplan och helikoptrar i räddningen, som kunde genomföras trots att Iran kände till att piloten levde och befann sig i Iran. Trump fördömde att informationen läckt till allmänheten och hotade även journalister med repressalier. – Vi kommer att gå till det mediebolag som släppte uppgiften, och vi kommer att säga ”nationell säkerhet, ge oss (informationen) eller åk i fängelse”.\Presidentens kommentarer underströk de ökade spänningarna i regionen och hans oförutsägbara tillvägagångssätt. Uttalandena om Hormuzsundet och Irans infrastruktur tyder på en potentiell eskalering av konflikten. Hans fokus på räddningsinsatsen, samtidigt som han hotar med våld, visar på en komplex relation med militären och amerikanska intressen i Mellanöstern. Trumps kommentarer kring olja och Venezuela avslöjar även hans ekonomiska motiv bakom utrikespolitiken och hans potentiella vilja att dra fördel av globala resurser.\Dessutom framhäver Trumps uttalanden om journalistik och nationell säkerhet en oroande tendens att angripa media och begränsa informationsflödet. Hotet om fängelse för journalister som publicerar information som anses skadlig för nationell säkerhet är ett allvarligt hot mot pressfriheten. Denna typ av retorik och de åtgärder som kan följa är särskilt farliga i en tid av global oro och geopolitiska spänningar. Det understryker också vikten av oberoende journalistik och dess roll i att granska makten och hålla ledare ansvariga. Den här kombinationen av hot om våld, ekonomiska intressen och inskränkningar av pressfriheten målar upp en oroväckande bild av Trumps utrikespolitik och dess potentiella konsekvenser





