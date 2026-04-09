Trump varnar Iran över Hormuzsundet samtidigt som Israel och Libanon trappar upp konflikten

Geopolitiska spänningar ökar i Mellanöstern. Trump hotar Iran över Hormuzsundet, Israel intensifierar attacker mot Libanon, och tre svenskar har dött i Libanon.

USA:s förre president Donald Trump har reagerat starkt på rapporter om att Iran överväger att införa tullar för tankfartyg som passerar Hormuzsundet . Trump varnar Iran och skriver på Truth Social: 'Det är bäst att de inte gör det, och om de gör det så är det bäst att de slutar nu!' Denna reaktion kommer efter att den iranska regimen tidigare har aviserat planer på att ta ut tullavgifter för att finansiera återuppbyggnaden efter omfattande bombningar från USA och Israel .

Parallellt med dessa spänningar har Israels premiärminister Benjamin Netanyahu meddelat att han instruerat sin regering att inleda direkta förhandlingar med Libanon 'så snart som möjligt'. Netanyahu uppger att samtalen ska fokusera på att avväpna shiamilisen Hizbollah och skapa fredliga relationer. Detta uttalande följer på massiva israeliska attacker mot tätbefolkade områden i Libanons huvudstad Beirut och södra Libanon under onsdagen, där över 200 människor rapporteras ha dödats. Attackerna har satt hård press på vapenvilan mellan USA och Iran.\Samtidigt rapporteras det att tre svenska medborgare har omkommit i ett israeliskt flyganfall i Libanon i början av mars. UD bekräftar dödsfallen i staden Tyr, där åtta personer i samma släkt miste livet i attacken den 6 mars. Ytterligare spänningar uppstår genom rapporter om att den israeliska militären dödat Naim Qassems brorson, en ledande person inom Hizbollah. Även om ursprungliga rapporter felaktigt indikerade att Naim Qassem själv hade dödats, har nu bekräftats att det var hans brorson Ali Yusuf Harshi som avled i Beirut. Dödsfallet har ännu inte bekräftats av Hizbollah. De geopolitiska spänningarna återspeglas också på finansmarknaderna, där börserna visar tecken på osäkerhet. Oljepriset har stigit efter att Iran meddelat att Hormuzsundet åter stängs, vilket påverkar aktiemarknaderna negativt, både i Asien och i förhandeln i Stockholm. USA-börserna, som stigit under tidigare dagar, förväntas öppna med nedåtgående index.\De senaste dagarnas händelser omfattar också rapporter om minst 20 anfall mot fyra olika regioner i Iran under onsdagen, enligt HRANA, en amerikansk människorättsorganisation. Det är ännu oklart vilka som utfört dessa anfall. Medan Israel fortsätter sina attacker mot Libanon, trots vapenvilan, har Iran svarat med att åter stänga Hormuzsundet, vilket har mötts med kritiska kommentarer från Vita huset. Donald Trump har återigen riktat hot mot Iran och varnat för ökade attacker om avtalet inte följs. Iran har i sin tur publicerat en karta över säkra rutter genom Hormuzsundet och uppmanar fartyg att koordinera sin passage med iranska myndigheter. Den israeliska militären har inlett en omfattande attack mot Libanon och riktat in sig på över 100 Hizbollah-mål. Källor rapporterar att fartyg i Persiska viken har fått meddelanden om att Hormuzsundet är stängt, vilket ytterligare ökar osäkerheten i regionen





