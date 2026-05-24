Trumpadministrationens tjänsteman bekräftar betydelsen av Hormuzsundet

En högt uppsatt tjänsteman i Trumpadministrationen bekräftar betydelsen av Hormuzsundet under förhandlingarna med Iran, med tanke på blockaderna mot fartyg som trafikerar sundet.

En högt uppsatt tjänsteman i Trump administrationen säger att inget avtal mellan Iran och USA kommer att skrivas under på söndagen, President Trump sade på söndagseftermiddagen att parterna inte har råd att begå några misstag, och att förhandlingarna därför skulle ta längre tid än väntat.

Förväntningarna på att ett avtal skulle bli verklighet under söndagen var höga efter att både iranska och amerikanska källor på lördagen hävdade att en överenskommelse var nära. Enligt Tjänstemannen är Iran och USA överens om att upphäva sina respektive blockader i Hormuzsundet, men ännu inte är överens i några av de mest känsliga frågorna





