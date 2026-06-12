Donald Trumps planer på en triumfbåge i Washington DC är storslagna - men bygget kan ta tid. Enligt en rapport från nationalparksmyndigheten NPS kommer det ta två till tre år att bygga Trumpbågen i den amerikanska huvudstaden.

Ingen ska ha skadats i händelsen, enligt nyhetsbyrån NTB. Det finns många berusade studenter ute på vägbanan, så hastigheten har sänkts på platsen, säger insatsledaren Ståle Fuglaas till NTB.

Sydkoreanska Kospi stiger med 8 procent vid öppning och i Tokyo är det plus 3,5 procent. Om du inte har hört det, så har vi avslutat kriget med Iran i dag, sa han i natt enligt CNN och hävdar att ett avtal är klart. Iran har inte bekräftat utspelet. En talesperson för utrikesdepartementet uppgav att ett fullständigt avtal ännu inte är på plats.

Under torsdagskvällen, svensk tid, drog USA tillbaka sina planerade attacker mot Iran för att ett avtal var nära mellan länderna. Trumps megabåge: Tre års arbete dygnet runt 76 meter hög och prydd med en bevingad frihetsgudinna i guld. Donald Trumps planer på en triumfbåge i Washington DC är storslagna - men bygget kan ta tid. Två till tre år kommer det ta att bygga Trumpbågen i den amerikanska huvudstaden, enligt en rapport från nationalparksmyndigheten NPS.

För att nå i hamn på den tiden krävs en jätteinsats. Byggarbetarna kommer att behöva jobba i två tiotimmarsskift - totalt 20 timmar om dagen - året runt, uppger NPS. Tornkranar, gaffeltruckar, minilastare, borriggar och betongpumpar krävs för projektet. President Donald Trump vill bygga sin båge på ett litet landområde nedanför militärkyrkogården Arlington, framför bron som leder över Potomacfloden till parken National Mall där Lincolnmonumentet står.

Thailands prinsessa Bajrakitiyabha har dött. Hon blev 47 år gammal och dog efter att ha legat i koma sedan december 2022, då hon kollapsade efter att ha drabbats av en allvarlig hjärtrytmrubbning. Det medicinska teamet gav den mest omfattande och intensiva vård som var möjlig, men hennes tillstånd fortsatte att försämras successivt, säger det thailändska hovet i ett uttalande efter prinsessans död, enligt. Bajrakitiyabha var kungens äldsta barn och sågs som en möjlig arvtagare till tronen.

Hon var jurist, tidigare ambassadör och drev frågor om reformer inom Thailands rättssystem.





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