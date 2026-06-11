Trumps ekonomiska utmaningar och det sjunkande förtroendet

En analys av den amerikanska inflationen och president Trumps kontroversiella inställning till levnadskostnaderna samt den geopolitiska kopplingen till Iran.

Den nuvarande ekonomiska situationen i USA har blivit en av de mest brännande frågorna i det politiska landskapet, och de senaste opinionsmätningarna målar upp en dyster bild för president Donald Trump .

Enligt färska siffror är det endast 22 procent av de tillfrågade väljarna som uttrycker sig nöjda med hur Trump har hanterat landets stigande levnadskostnader. Detta är en anmärkningsvärd låg siffra, särskilt när man jämför med hans föregångare Joe Biden, som avslutade sin tid i Vita huset med ett stöd på 29 procent i samma fråga.

För en ledare som har byggt stora delar av sitt politiska kapital på löften om ekonomisk styrka och välstånd för den breda befolkningen, är detta ett allvarligt bakslag. USA-experten Eirik Løkke menar att det mest problematiska med dessa siffror inte bara är det låga stödet i sig, utan det faktum att de speglar en ekonomi som har upplevt ett dramatiskt fall sedan Trump tillträdde.

Många av de väljare som gav honom sitt mandat gjorde det i tron att han skulle kunna tämja prisökningarna och sänka kostnaderna för vardagsvaror, vilket gör det nuvarande missnöjet till en potentiell politisk kris. Inflationstrycket i USA har under den senaste tiden visat sig vara betydligt mer ihållande än vad administrationen hoppats på. Inflationssiffrorna har återigen klättrat över fyra procent, vilket är den högsta nivån sedan 2023.

För den genomsnittlige amerikanen innebär detta att pengarna räcker till mindre vid mataffären, att hyrorna stiger och att energikostnaderna blir allt tyngre att bära. När Trump under veckan ställdes inför dessa utmaningar och ombads kommentera den stigande inflationen, kom svaret i en form som överraskade många. Istället för att uttrycka oro eller presentera en konkret ekonomisk plan, hävdade presidenten att han faktiskt älskar inflationen.

Hans resonemang var att så snart den pågående konflikten med Iran är över, kommer inflationstalen att rasa som en sten. Detta uttalande har väckt starka reaktioner och tolkats av kritiker som ett tecken på en verklighetsfrånvänd inställning till komplexa makroekonomiska processer. För att stödja presidentens linje har Vita husets talesperson Kush Desai gått ut och förklarat att inflationen kommer att falla snabbt så snart Irans kärnvapenambitioner är eliminerade och det fria flödet av olja och varor genom Hormuzsundet återställs.

Hormuzsundet är en av världens mest kritiska flaskhalsar för oljetransporter, och varje instabilitet i regionen får omedelbara effekter på globala energipriser, vilket i sin tur driver upp inflationen i USA. Strategin från Vita huset är alltså att koppla den inhemska ekonomiska krisen direkt till geopolitisk stabilitet i Mellanöstern. Genom att rama in inflationen som ett resultat av utländska hot försöker administrationen flytta fokus från inhemsk ekonomisk förvaltning till nationell säkerhet och utrikespolitisk styrka.

Trots dessa förklaringar är skepticismen stor både bland experter och inom presidentens egna kretsar. Eirik Løkke beskriver situationen som att Trump har grävt ner sig i ett hål som han nu inte vet hur han ska ta sig upp ur. Det handlar inte bara om siffror och procentenheter, utan om en djupgående psykologisk förändring i hur väljarna ser på presidentens förmåga att styra landet ekonomiskt.

En tidigare tjänsteman från Trump-administrationen har gått så långt som att säga att det inte längre spelar någon roll om inflationen når sin topp eller börjar sjunka. Enligt denna källa är den allmänna uppfattningen om ekonomin redan så skadad att det är i princip kört för administrationens anseende.

När väljarna känner att deras köpkraft urholkas och att ledarskapet inte har kontroll över situationen, skapas ett förtroendegap som är extremt svårt att överbrygga, oavsett vilka geopolitiska segrar man eventuellt kan uppvisa i framtiden





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