Trumps hot mot Oman och nya konflikter i Mellanöstern

USA:s president Donald Trump varnar Oman för att inte lägga sig i Hormuzsundet, samtidigt som USA inför sanktioner mot Iran och genomför attacker. FN placerar Israel på svarta listan över sexuellt våld, och Israel attackerar Hizbollah i Libanon samt Gaza.

USA :s president Donald Trump har riktat en ny varning mot Oman för att inte lägga sig i frågan om Hormuzsundet . Under ett möte i Vita huset på onsdagen hävdade Trump att sundet ska vara öppet för alla och att USA ska vaka över trafiken.

Han hotade med bombardemang om Oman inte sköter sig, precis som alla andra länder. Detta är minst det 15:e landet som Trump hotat eller attackerat under sina två mandatperioder, enligt CNN. Samtidigt har USA infört sanktioner mot den iranska myndighet som ansvarar för att ta ut avgifter för passage genom Hormuzsundet. Finansministern Scott Bessent varnar att även de som betalar avgifterna kan drabbas av sanktioner, eftersom de kan stötta eller ta emot tjänster från Irans revolutionsgarde.

I en separat utveckling har FN lagt till Israel på sin svarta lista över misstänkta förövare av sexuellt våld i konfliktzoner. Den israeliska fängelsemyndigheten IPS hamnar på årets lista, tillsammans med grupper som Hamas och IS samt statliga aktörer i Sudan och Kongo-Kinshasa. Israels FN-ambassadör Danny Danon reagerade med ilska och kallade det en moralisk skamfläck och en fullständig kollaps av FNs trovärdighet.

En tidigare FN-rapport i mars förra året konstaterade att Israel använder sig av sexuellt och reproduktivt våld mot fängslade palestinier. På onsdagen genomförde israelisk militär attacker mot Hizbollahinfrastruktur nära de libanesiska kuststäderna Tyr och Sidon. Två personer dödades i en drönarattack mot en motorcykel i Tyr, och sex personer dödades i Nabi Sari-området nära Sidon där en attack riktades mot en byggnad där en familj bodde.

Israels militär utfärdade en evakueringsorder för invånare i Tyr och hävdade att anfallen riktades mot Iranstödda Hizbollah. Israels ultranationalistiske finansminister Bezalel Smotrich uppmanade på X till förstörelse av 100 byggnader i Beirut för varje drönare som skadar en israelisk soldat. Uttalandet kom efter att en israelisk soldat dödades av en Hizbollah-drönare. USA:s militär genomförde också nya attacker i Iran, enligt amerikanska källor.

Två källor uppger för AP att amerikanska styrkor sköt ned fyra iranska drönare och attackerade en bas från vilken en femte drönare var på väg att avfyras. Explosioner hördes öster om hamnstaden Bandar Abbas, som ligger vid Hormuzsundet, och det iranska luftförsvaret aktiverades tillfälligt. En källa beskriver attackerna som begränsade och defensiva, då drönarna från Irans revolutionsgarde utgjorde ett hot. Minst fyra personer dödades i ett israeliskt flyganfall mot Gaza stad, enligt hälsomyndigheter i Gaza.

Israel uppgav tidigare att man dödat två högt uppsatta Hamasmedlemmar i norra Gaza. Därmed verkar Israel utöka offensiven i Libanon trots rådande vapenvila





