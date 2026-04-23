Trumps sändebud föreslår Italien istället för Iran i VM

En av Donald Trumps sändebud har föreslagit att Italien ska ersätta Iran i sommarens fotbolls-VM, med syfte att förbättra relationerna mellan Trump och Italiens premiärminister Giorgia Meloni.

En anmärkningsvärd och kontroversiell idé har framförts av Paolo Zampolli , en av Donald Trump s sändebud, som föreslår att Italien bör ersätta Iran i sommarens fotbolls-VM som arrangeras i USA , Kanada och Mexiko.

Detta förslag har presenterats för både den tidigare amerikanske presidenten Donald Trump och Fifa:s ordförande Gianni Infantino. Zampolli, som själv är italiensk medborgare, uttrycker en stark önskan att se det italienska landslaget, känt som Azzurri, delta i mästerskapet, särskilt med tanke på att det spelas på amerikansk mark. Han argumenterar för att Italiens imponerande meritlista med fyra VM-titlar utgör ett tillräckligt starkt skäl för att ge dem en plats i turneringen.

Förslaget har rapporterats av Financial Times och har väckt stor uppmärksamhet inom fotbollsvärlden. Bakgrunden till detta oväntade förslag ligger delvis i de spända relationerna mellan Donald Trump och Italiens premiärminister Giorgia Meloni. Trump har tidigare riktat kritik mot Meloni, och beskrivit henne som ”oacceptabel” och uttryckt misstro mot hennes inställning till Irans kärnvapenprogram. Han har till och med hävdat att Meloni inte skulle tveka att låta Iran förstöra Italien om de hade möjlighet.

Detta uttalande, som gjordes till Corriere della Sera, indikerar en tydlig brist på förtroende och en vilja att förbättra relationerna med Italien genom att tillgodose en önskan om att se landet representerat i VM. Diskussionerna kring Irans deltagande i VM har intensifierats sedan slutet av februari, då spänningarna mellan USA och Iran ökade. Irans fotbollsförbund har övervägt en bojkott av matcher mot USA, men har samtidigt uttryckt en önskan om att flytta sina matcher till Mexiko.

Trots dessa överväganden har Gianni Infantino försäkrat att Iran kommer att delta i turneringen, och även Donald Trump har sagt att Iran är välkomna, men samtidigt antytt att det kan vara ”opassande” eller till och med ”farligt” för landet att delta. Beslutet om huruvida Iran ska ersättas i VM, om de skulle välja att dra sig ur, ligger hos det internationella fotbollsförbundet Fifa. De har befogenhet att välja en ersättare om en sådan situation skulle uppstå.

Iran kvalificerade sig till VM som ett av de åtta lagen från Asiatiska fotbollsförbundet, medan Italien, å andra sidan, missade mästerskapet efter att ha förlorat kvalmatchen mot Bosnien och Hercegovina. Detta innebär att Italien missar sitt tredje VM i rad, vilket är en stor besvikelse för italienska fotbollsfans. Zampollis förslag kan ses som ett försök att rädda situationen för Italien och samtidigt förbättra relationerna mellan Trump och Meloni.

Det är dock viktigt att notera att ett sådant byte skulle vara mycket kontroversiellt och sannolikt möta stark kritik från både fotbollsvärlden och det internationella samfundet. Det skulle också skapa ett prejudikat som skulle kunna ifrågasätta legitimiteten i framtida VM-kvalificeringar. Förslaget väcker frågor om politisk inblandning i sport och hur långt man är beredd att gå för att tillgodose politiska intressen.

Det är också en påminnelse om den komplexa relationen mellan sport och politik, och hur de två ofta är sammanflätade





dagensnyheter / 🏆 7. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

