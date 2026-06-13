Åttaårig pojke omkom efter att ha klättrat i container utanför skolan i Sandviken

En åttaårig pojke har omkommit efter att ha fastnat med sitt huvud i en öppen container som stod uppställd utanför Vallhovskolan i Sandviken under sommarlovets första dagar. Händelsen har väckt starka reaktioner och krav på bättre säkerhet kring containrar på skolor.

På fredragseftermiddagen lekte pojkarna i området runt Vallhovskolan i Sandviken . Det var en av de första dagarna på sommarlovet och de cyklade runt och hade det roligt, berättar Mattias Tesfay.

Han och pappa Getachew Tesfay har tillsammans med flera andra sörjande kommit till olycksplatsen på lördagen. Bredvid ligger blommor, ljus och leksaker. Mattias berättar att några av kompisarna dagen innan börjat klättra på containern som stod uppställd utanför skolan och var öppen på ovansidan. En av dem var den åttaårige pojken.

Mattias sprang till skolan för att hämta hjälp och ambulans larmades till platsen. Enligt SOS Alarm fastnade pojken med sitt huvud. Han fördes till sjukhus med ambulans, men hans liv gick inte att rädda. Jag är ledsen, det känns bara hemskt.

Jag vill inte att det ska hända igen med någon annan. Han var snäll, rolig och busig, säger Mattias. Pappa Getachew Tesfay berättar att familjerna står nära varandra och att hans barn har tagit händelsen väldigt hårt. Vi är som en familj.

De leker tillsammans, de spelar spel hemma hos oss och hemma hos dem. Det är jättetragiskt, säger han. Både pappa och son är kritiska till att containern stod vid skolan och att barnen kunde ta sig in i den. Det är inte okej att de lämnar containrar här vid skolan där barnen leker.

De borde inte ha lämnat en container med stege, säger Getachew Tesfay. Även grannen Ali, vars barn brukade leka med den avlidna pojken, är kritisk till att containern stod öppen. De skulle ha gjort mer för att säkra den. Det var inte bara han som försökte klättra upp, säger han.

Containern var fortfarande på lördagsmorgonen avspärrad och under lördagsförmiddagen utvidgades avspärrningarna, polisen kommer att göra en teknisk undersökning. En utredning om vållande till annans död har upprättats för att utreda händelseförloppet, men ingen person är misstänkt. Rolf Sundqvist, säkerhetschef på Sandvikens kommun, säger att man nu kommer att se över alla skolor för att upptäcka om det finns några liknande risker.

Enligt Anna-Karin Jakobsson, förbundsdirektör på Gästrike Återvinnare som äger containern, har man efter önskemål från kommunen tagit bort de tre containrar som man haft utställda på andra skolor. Det är så klart oerhört tragiskt att det har kunnat hända en sådan olycka. Först och främst behöver vi få ta del av polisens utredning och vi är behjälpliga där, säger hon.

Kommunen hade hyrt in containern av företaget, som är ett kommunalförbund som ägs av fem kommuner i regionen, för att använda den vid en städdag. På lördagsmorgonen var containern fortfarande avspärrad och under lördagsförmiddagen utvidgades avspärrningarna. Polisen kommer att göra en teknisk undersökning. En utredning om vållande till annans död har inletts för att klargöra händelseförloppet, men ingen person är just nu misstänkt.

Säkerhetschef Rolf Sundqvist på Sandvikens kommun framhåller att man kommer att granska alla skolor för att upptäcka eventuell liknande risker. Anna-Karin Jakobsson, förbundsdirektör på Gästrike Återvinnare som äger containern, berättar att man tagit bort tre containrar som var utställda på andra skolor efter kommunens önskemål. Det är oerhört tragiskt att detta kunde hända. Vi måste först vänta på polisens utredning och är självklart villiga att hjälpa till, säger hon.

Kommunen hade hyrt containern av företaget - ett kommunalförbund ägt av fem kommuner i regionen - för en städdag. Sörjande har lämnat ljus och blommor vid olycksplatsen





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