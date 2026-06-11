Tulsi Gabbard Avgår Som Underrättelsechef Efter Chockande Sammanträffande - Pulte-Utnämning Stoppar Fisa-Förhandlingar

Tulsi Gabbard lämnar sin post som chef för det nationella underrättelsecentret efter ett oväntat samtal som tvingade henne att avgå tidigare än planerat. Hennes avhopp kopplas till president Donald Trumps tveksamma utnämning av Bill Pulte som tillfällig efterträdare, vilket har skapat splittring i kongressen och stoppat förhandlingar om en viktig övervakningslag.

Tulsi Gabbard avgå som总监 för det nationella underrättelsecentret ( DNI ) under dramatiska omständigheter som påminner om hennes tid i Vita huset. Ursprungligen förklarade hon avhoppet med att hon ville stödja sin make som har en svår cancersjukdom, men senare uppgifter tyder på att planen var att hon skulle fortsätta arbeta fram till juni.

På tisdagen fick hon ett chockerande samtal där hon enligt två källor till Axios meddelades att den dagen var hennes sista dag som chef. Efter samtalet kontaktade hon direkt tidigare president Donald Trump. Gabbard föreslog den 19 juni ett avgångsdatum, varpå Trump sedan offentliggjorde det nya datumet på sin plattform Truth Social. Samtidigt bekräftade presidenten att Bill Pulte tillförordnades som underrättelsechef till en permanent efterträdare godkänns av senaten.

På fredagen nominerade Trump åklagaren Jay Clayton till posten. Både Clayton och Pulte saknar erfarenhet av underrättelsearbete och har enligt uppgifter inte den nödvändiga säkerhetsklassningen för att hantera känslig information. Motståndet mot Pulte har blivit så starkt att förhandlingarna om en förlängning av den kontroversiella övervakningslagen Foreign Intelligence Surveillance Act (Fisa) enligt republikanska källor har hamnat i lås.

En källa i kongressen uttrycker Oro för att Pulte-utmaningen har försenat Fisa-förlängningen: Vi var så nära att Fisa skulle godkännas, och sedan sabbade den här Pulte-grejen allt. Bill Pulte kommer från en förmögen fastighetsfamilj med långvariga band till Trump och är en frekvent gäst på presidentens klubb Mar-a-Lago i Florida





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