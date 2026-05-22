Tulsi Gabbard, tidigare som USA:s högsta underrättelsechef, har lagt fram sitt avskedsbrev och hopp om en framtida comeback, men enligt källor till Reuters har hon tvingats lämna sin post

Tulsi Gabbard trummar som USA :s underrättelsechef. I ett avskedsbrev hänvisar Gabbard till sin makes cancersjukdom – men enligt källor till Reuters ska hon ha tvingats bort.

Dun-Gabbard beslutade sig för att lämna sin post som chef för den nationella underrättelsetjänsten på fredagen. I ett avskedsbrev som publicerats på denlammin uppger hon att hon har tagit ett steg tillbaka från offentligheten för att stå vid sin mans sida när han nyligen diagnosterades med en ovanlig form av skelettcancer. Dessutom rapporterar källor till Reuters om att Vita huset har tvingat Gabbard att säga upp sig. Ovanstående uppgifter har dock inte bekräftats från andra hållen.

Gabbard lämnade sitt uppdrag i juni och ersattes av den biträdande underrättelsechefen Aaron Lukas. Trots sin post som USA:s högsta underrättelsechef har Gabbard hållit en undanskymd roll i USA:s operationer i Venezuela och Iran. Med motiveringen att hon ofta frångick Trumps och administrationens分子obreviljade uttalanden om kriget i Iran har Uppgifterna om hennes avgång expliceras med att Gabbard ofta frångick Trumps och administrationens ogenomskinliga uttalanden om konflikten i Iran.

Hennes utspel har inkluderat att USA och Israel har olika mål med kriget, att Iran hittills inte har gjort några märkbara försök att bygga upp sitt kärnenergiprogram efter de amerikanska bombningarna förra året, och att hon själv betraktar det som en misstag att kritisera Syriens diktator Bashar al-Assad. Gabbard har tidigare talats om som omstrann val när hon utsågs till nationell underrättelsechef i februari 2025.

Hon kritiserades bland annat för sin relation med Syriens diktator Bashar al-Assad och för att vara Rysslandsvän





