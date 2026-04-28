Turbulens i Svenska Ishockeyf&#246;rbundet – Nyckelpersoner l&#228;mnar Generalsekreteraren och strategiske sportchefen har l&#228;mnat Svenska ishockeyf&#246;rbundet. Ordf&#246;randen Anders Larsson kan ocks&#229; komma att l&#228;mna om han kandiderar till ordf&#246;randeposten i Internationella ishockeyf&#246;rbundet. Svensk ishockey skakas av interna förändringar och osäkerhet kring framtiden. Förbundet har nyligen sett två tunga nyckelpersoner lämna sina poster – generalsekreteraren Christer Plars och strategiske sportchefen Mike Helber. Helbers avhopp, efter bara 18 månader i rollen, kom som en följd av oenighet kring den framtida inriktningen för svensk ishockey. Han uttryckte att det är avgörande att det finns en gemensam syn på vägen framåt, och att det är klokt att gå skilda vägar när så inte är fallet. Detta lämnar Svenska ishockeyförbundet i en sårbar situation, med vakanta positioner som kräver snabba och strategiska lösningar.Situationen understryker vikten av en stark och enad ledning för att kunna navigera de utmaningar som sporten står inför, både nationellt och internationellt. Den interna turbulensen riskerar att påverka förberedelserna inför kommande mästerskap och den långsiktiga utvecklingen av svensk ishockey. Utöver avhoppen av Plars och Helber, hänger även ordföranden Anders Larssons framtid i balans. Han överväger att kandidera till ordförandeposten i Internationella ishockeyförbundet (IIHF), efter att den nuvarande ordföranden Luc Tardif avgår.Detta beslut är inte Larssons eget utan tas i samråd med styrelsen i Svenska ishockeyförbundet. En eventuell kandidatur måste vara inskickad senast den 1 juni, vilket ger förbundet tid att utvärdera konsekvenserna och fatta ett välgrundat beslut. Larsson själv har inte tagit ställning, utan betonar att han inte stänger några dörrar, men inte heller öppnar några. Skulle Larsson väljas till ordförande i IIHF, skulle han tvingas lämna sin post som ordförande i Svenska ishockeyförbundet, en roll han haft sedan 2015.Detta skulle innebära ytterligare en stor förändring för förbundet och kräva en noggrann planering för att säkerställa en smidig övergång. Valet till ordförande i IIHF äger rum i oktober, vilket sätter en tydlig tidsram för beslutsfattandet. För att hantera den rådande situationen har VM-generalen Tony Wiréhn utsetts till tillförordnad generalsekreterare. En permanent lösning för generalsekreterarsposten förväntas vara på plats till hösten.Wiréhn kommer att få i uppdrag att se över rollen som strategisk sportchef, vilket tyder på att förbundet är öppet för att ompröva organisationen och anpassa den till de nya omständigheterna. Denna översyn är avgörande för att säkerställa att förbundet har rätt kompetens och struktur för att möta framtidens utmaningar. Samtidigt är det viktigt att bibehålla kontinuitet och stabilitet för att undvika ytterligare störningar.Den interna turbulensen i Svenska ishockeyförbundet väcker frågor om ledarskap, strategisk inriktning och förmågan att hantera förändringar. Det är tydligt att förbundet står inför en kritisk period som kommer att kräva starkt ledarskap, öppen kommunikation och en tydlig vision för framtiden. Framgången för svensk ishockey beror på att man kan övervinna dessa utmaningar och skapa en stabil och framåtblickande organisation