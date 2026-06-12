Turkiet beslagtar en ton droger i en lastbil vid gränsen till Grekland

Gränspolisen i Turkiet har beslagtagit över ett ton droger som gömts i en lastbil vid gränsen till Grekland. Drogerna uppskattas ha ett marknadsvärde på runt 600 miljoner kronor och innehåller bland annat metamfetamin, heroin och opium, enligt det turkiska handelsdepartementet.

Gränspolisen i Turkiet har beslagtagit över ett ton droger som gömts i en lastbil vid gränsen till Grekland, enligt myndigheterna. Drogerna uppskattas ha ett marknadsvärde på runt 600 miljoner kronor och innehåller bland annat metamfetamin, heroin och opium, enligt det turkiska handelsdepartementet.

Turkiet delar gräns med Iran och ligger längs den så kallade Balkanrutten, som används för att transportera afghanskt heroin till Europa. Polisen larmades till en adress i Gottsund på fredagen där ett bråk mellan två kvinnor i 60-årsåldern spårat ur. Den ena har då skadat sin vän med ett vasst föremål. Hon för förd med sjukhus i ambulans och skadeläget är stabilt, enligt RLC-befäl Joar Källman.

Sedan sprang älgen vidare mot ett tätbebyggt område i närheten, enligt polisen. En pojke har dött efter att av okänd anledning fastnat i en container i Sandviken, uppger polisen. Bagageanställda på företaget Aviator på Köpenhamns flygplats Kastrup slutade jobba för att gå på möte vid klockan 17.

De bagage som Aviator ansvarar för kunde inte hanteras, vilket skapade extra väntetid, rapporterar DR. En läsare vars plan blivit försenad skrev på Aftonbladet: 'De tar ut folk i strejk random verkar det som för att skapa lite kaos'. På Aftonbladet söker vi ständigt efter nya vinklar. Och som läsare är du en viktig del av vårt nyhetsarbete. Med vår tjänst Tipsa! kan du lätt skicka in tips, bilder och video.

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Drug Seizure Balkan Route Heroin Trafficking Drug Trafficking Drug Bust

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