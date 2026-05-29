Turkiet öppnade dammluckor i östra Syrien

Kraftiga regn och snösmältning i södra Turkiet har lett till öppnandet av dammluckor i östra Syrien, vilket har orsakat översvämningar i två provinser. Fyra barn har drunknat och omfattande förstörelse har skett.

Fyra barn drunknade när de badade i floden. Översvämningarna orsakade omfattande förstörelse, inklusive förstörda jordbruksområden och stora delar av flyktingläger. Den syriska armén har mobiliserats för att hjälpa de drabbade och president Ahmed al-Sharaa har rest till området. Katastrofminister Raed al-Saleh har meddelat att inga nya dödsfall rapporterats förutom de fyra barnen som drunknade





