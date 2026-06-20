Turkiet är ute ur fotbolls-VM efter förlust mot Paraguay. Samtidigt är Haiti det första utslagna laget efter nederlag mot Brasilien. USA justerar Iran-politik, Sverige granskar elefantkyrkogården, och Volvo återkallar tusentals bilar.

Det turkiska fotbollslandslaget har genomfört sin sista träning före avgörande gruppspel i världsmästerskapet. Efter förlusten i öppningsmatchen var det avgörande för Turkiet att få minst en poäng mot Paraguay för att fortsatt kunna hoppas på att ta sig vidare från grupp D. Matchen, som spelades under lördagsmorgonen, slutade dock 1-0 till Paraguay .

Med denna andra förlust har Turkiet, som många betraktade som en av favoriterna i gruppen, blivit utslutat ur mästerskapet. I parallelldrag har Haiti blivit det första laget som säkert är ute ur fotbolls-VM efter en 3-0-förlust mot Brasilien. Segern ger därmed Brasilien en delad ledning i gruppen tillsammans med Marocko, och placeringen i gruppen kan påverka vilken motspelare Sverige möter i en eventuell sextondelsfinal.

På den politiska scenen har USA:s vicepresident JD Vance ställt in sin planerade resa till Schweiz och därmed även de avsiktliga samtalsrundorna med Iran. Enligt Axios kommer USA i stället att skicka det särskilda sändebudet Steve Witkoff och Jared Kushner, svärson till före detta president Donald Trump, för att föra dialogen.

Inrikespolitiskt har den svenska regeringen beslutat att tillsätta en utredning om att avskaffa den så kallade elefantkyrkogården på regeringskansliet, ett system där tidigare myndighetschefer placeras med full lön efter att deras myndigheter lagts ned eller de avskedats. Civilminister Erik Slottner (KD) har uttryckt oro för orimliga löne Skillnader och ett system som stickar människor i öronen. Under midsommaren var det aussi oro i Stockholm när en takfest på Gärdete spårade ur.

Polisen larmades till ett sexvåningshus där minderåriga anmäls ha varit närvaro, och det rapporterades om att ägg och ölburkar kastats från taket. I utrikespolitiken har Israel och Libanon enats om att träffas i Washington nästa vecka för fredsförhandlingar, enligt USA:s utrikesdepartement. Planerna är att mötena ska äga rum mellan den 23 och 25 juni och ses som en möjlighet till framsteg mot en varaktig fred.

Samtidigt har Israels militär bekräftat ett eldupphör med Hizbollah, vilket är ett krav från Libanon för att samtalen ska kunna gå framåt. Algerien har ingett klagomål till Fifa efter flera domslut under matchen mot Argentina i VM, inklusive en tackling från Lionel Messi som Algerien anser borde gett rött kort. De menar att VAR-systemet inte agerade i tre solklara situationer.

På kulturens område har den amerikanske regissören James Burrows, känt för sitcoms som Cheers, Frasier, Vänner, The Big Bang Theory och Will & Grace, avlidit. I trafiknyheter har två tåg kolliderat i Bedford norr om London, vilket lett till att en person omkommit och flera skadats allvarligt. Enligt vittnen kändes kraschen som en explosion.

Slutligen har Volvo Cars återkallat 64 000 laddhybrider världen över, varav 4 523 bilar i Sverige med modellerna XC40 T4 och T5 Plug-in Hybrid från årsmodellerna 2020 till 2022





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