Turkiet utslaget ur VM efter förlust mot Paraguay

Turkiet förlorade med 1-0 mot Paraguay och har chansen att gå vidare ur gruppen borta. Trots att de spelade med en man mer i över en halvlek kunde de inte göra ett enda mål. Efter två matcher står de på noll poäng.

Trots att de spelade med en man mer i över en halvlek lyckades Turkiet inte få med sig någon poäng mot Paraguay . Vänsteryttern Matías Galarza 1-0-mål redan i den andra minuten blev matchens enda och Turkiet står därmed på noll poäng - utan någon chans att ta sig vidare från gruppen.

Det turkiska fiaskot är alltså fullbordat redan efter två matcher. Turkiet förlorade sin första match, mot Australien, med 2-0 och möter i sin sista gruppspelsmatch USA, som hittills vunnit båda sina matcher. Historiskt rött kort Oavsett resultatet i Turkiet-USA, som spelas på fredag, kan Turkiet inte gå vidare då lagens placering i gruppen - efter poäng - inte avgörs på målskillnad utan inbördes möten. Ett minst sagt stort VM-problem för turkarna har varit deras effektivitet.

På sina två spelade matcher har Turkiet avlossat hela 62 skott - utan att göra ett enda mål. I slutet av Paraguaymatchen blev den svenskfödde anfallaren Deniz Gül in men inte heller han lyckades alltså spräcka målnollan. Förlusten blir än surare för Turkiet med tanke på att de spelade med en man mer i över en halvlek. Paraguays stjärna Miguel Almirón tog ett historiskt rött kort i slutet av den första halvleken





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