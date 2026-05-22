Turkish Investor Sell Assets Amid Political Uncertainty

Turkiets oppositionsparti måste byta partiledare, leading to increased political uncertainty and severe sell-offs in the stock market. Investors fear increased political instability and are concerned about high inflation, weak foreign currency reserves, and rising energy costs. Analysts warn that the political developments may exacerbate capital outflows from the country, making it more vulnerable.

En domstol i Ankara har beslutat att Turkiets oppositionsparti ska byta partiordförande. Det har fått investerare att sälja tillgångar i landet, skakat landets opposition och lett till kraftiga börsfall.

Investerare är oroviga för ökad politisk osäkerhet samtidigt som landets ekonomi redan pressas av hög inflation, svaga valutareserver och stigande energikostnader. Reaktionen på finansmarknaderna blev omedelbar, med turkiska aktier fölandes mer än sex procent under torsdagens handel. Regeringen uppgav efter mötet att man är beredd att vidta samordnade åtgärder för att säkra den finansiella stabiliteten och fortsätta arbetet med att få ner inflationen.

Marknaderna återhämtade sig något under fredagen, men analytiker varnar för att den politiska utvecklingen riskerar att förvärra kapitalflykten från landet. Turkiets valutareserver har minskat kraftigt under våren och inflationstakten ligger fortfarande över 30 procent. Flera ekonomer menar att fortsatta politiska konflikter kan leda till nya utflöden av utländskt kapital och ökad press på centralbanken att försvara liran





Dagens industri fusionerar sig med Di Investor Relations, erbjuder nya tjänster inom bolags-IRDagens industri lanserar en ny satsning inom bolagskontrollerade IR-kommunikation, där bolag har möjlighet att ladda upp sin löpande marknadskommunikation inklusive kvartalspresentationer i videoformat.

