En ung skribent delar sin historia om livet i Damaskus under kriget och jämför det med vallokalen i Sverige.

På fredag den 12 juni inleds Malmö möts, en demokrativecka i regi av Malmö Stad med en mängd arrangemang över hela staden. I samband med detta publicerar vi en text ur antologin Göra skillnad, som nu ges ut av Bonnier Carlsen och där unga skribenter skriver på teman som engagemang och framtidstro.

Tusen knivar och en röstsedel heter bidraget av Leen Altal. Den här papperslappen är inte bara en röst. Den är ett bevis på att mörkret inte vann. Jag vaknade av en skarp smäll som lämnade efter sig en tystnad tyngre än ljudet i sig.

Det var ljudet av ett fönster som slog igen. Jag var sex år gammal och kände redan varje gata i kvarteret där jag bodde i Damaskus. Men nu var korridoren hemma den enda säkra platsen, eftersom det inte fanns fönster där. I den trånga passagen mellan köket och sovrummet satt jag och min bror tätt intill varandra.

Det doftade instängt, damm och en sådan där barnslig skräck som gör huden klibbig. Vi visste att fönstren i rummen bredvid var livsfarliga. En tryckvåg och glaset skulle förvandlas till en storm av tusen knivar. Ett stängt fönster var inte ett sätt att hålla ute kylan.

Det var en sköld. Vi drog igen dem för att bli osynliga. Vi levde i tron att om vi inte såg döden, skulle döden kanske inte se oss. Glaset var inte där för utsiktens skull, det var där för att splittras.

Jag minns min mammas röst i telefonen. Det som skrämde mig mest var inte hennes ord, utan att hon lät så lugn. Det var ett falskt lugn. Bara tio minuter till.

Stanna i korridoren. Jag är hos er snart. Tio minuter kändes som en evighet. Vi såg ingenting, men vi hörde allt.

Ropen på gatan: Huriya, huriya. Frihet. Sedan kom svaret från makten. Ett dån från stridsflygplan som fick marken att vibrera under våra små kroppar.

De där korta, mekaniska ljuden som tystade drömmarna, en efter en. Jag kramade min bror så hårt att jag kände hans hjärta slå mot mitt. Vi slöt ögonen. Våra ögonlock var våra enda sköldar.

Jag förstod redan då att rätten att säga vad man tycker kan kosta ett liv. Solen tränger aggressivt in i den svenska vallokalen. Här är fönstren enorma och så rena att de knappt syns. Ingen hukar här.

Ingen lyssnar efter dån på himlen. Utanför fönstret går en man förbi. Han ser uttråkad ut. Han kastar en blick på en valaffisch och rycker på axlarna, som om han funderar på om han ska orka gå in eller bara gå hem och steka pannkakor.

För honom är det här en administrativ börda. Något på att-göra-listan mellan tvättid och mathandling. Att vara likgiltig. Han andas frihet utan att reflektera över hur lungorna arbetar, precis som om det vore syre.

Han förstår inte att luften han tar för given är en lyxvara som människor dör för att få smaka på. Jag ser ner på röstsedeln. Den är liten, pappret är tunt. Men i min hand väger den flera ton.

När jag håller i den känner jag tyngden av alla röster som tystades i källare och på gator i Syrien. De vars sista ord var just det: Huriya. Frihet. Den här papperslappen är inte bara en röst.

Den är ett bevis på att mörkret inte vann. Den är en kram till den sexåriga flickan som satt i korridoren och höll andan. Min röst i valurnan blir det helt tyst inuti mig. Jag gör det för att visa att världen kan vara annorlunda.

Att ett fönster faktiskt kan stå vidöppet utan att bjuda in döden. Jag lämnar lokalen och tittar upp på husen omkring mig. Fönstren är öppna. För första gången är tystnaden inte tung - den är fri





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Malmö Möts Göra Skillnad Leen Altal Tusen Knivar Och En Röstsedel Vallokalen

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