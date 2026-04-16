Tusentals drönare och robotar mot Ukraina – Kiev hårt ansatt

Ryssland har genomfört omfattande robot- och drönarattacker mot Ukraina, med särskilt hård press mot Kiev. Minst åtta personer har omkommit och dussintals skadats i anfallen som skadat bostäder och infrastruktur. Samtidigt förstärks Ukrainas drönarkapacitet genom nya avtal med Norge och fortsatta diskussioner om internationellt militärt stöd.

Ryssland s fullskaliga invasion av Ukraina har pågått sedan den 24 februari 2022, en händelse som inleddes med attacker från ryska styrkor riktade mot Ukraina från flera fronter. Tidigt på torsdagen drabbades Ukrainas huvudstad Kiev av intensiva robot- och drönarattacker, vilket resulterade i dödsfall och skador. Enligt borgmästaren Vitalij Klytjko har minst fyra personer omkommit, inklusive en 12-årig pojke, och över 40 har skadats.

Attackerna orsakade skador på bostadshus, en kontorsbyggnad och andra fastigheter till följd av nedfallna delar från robotar och drönare, vilket utlöste bränder på flera platser och krävde omfattande räddningsinsatser. Samtidigt rapporterades sex dödsfall i Odessa till följd av ryska robot- och drönarattacker under natten mot torsdagen, enligt lokala myndigheter. Stora delar av Ukraina har utsatts för dödliga anfall. SVT:s Ukrainakorrespondent Elin Jönsson bevittnade tidigt på torsdagen effekterna av attackerna i Dnipro, där hon rapporterade om bränder i flera städer och många träffade bostadshus, samt allvarligt skadade barn, med oklart dödssaldo. Klytjko bekräftade att explosioner hörts i Kiev och att bränder utbrutit som en följd av nedfallna drönardelar. Jönsson beskrev hur de körde mot Dnipro efter att ha följt en drönarenhet och observerade en luft fylld av rök från bränderna efter nedslagen. Under onsdagskvällen pågick ett omfattande ryskt angrepp mot flera ukrainska städer, med bombplan i luften och flyglarm över stora delar av landet. Rapporter indikerar användning av ballistiska robotar, kalibersystem och hot om Oresjnik-robotar, ett nytt ryskt system som kan utrustas med kärnvapen. Ett lägenhetshus i Odessa träffades, vilket ledde till en dödsfall och minst fem skadade. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har i en intervju med tyska ZDF uttryckt oro över att vapenstödet till Ukraina har halkat efter, delvis på grund av kriget mellan USA och Iran, och underströk bristen på det viktiga amerikanska luftförsvarssystemet Patriot. Ryssland genomförde under natten mot onsdagen en massiv attack mot Ukraina med över trehundra drönare och tre ballistiska robotar, enligt Reuters. Attacken tycks ha varit riktad mot hamninfrastruktur i södra Ukraina, med sju personer rapporterade skadade. Ukrainas flygvapen uppger att 309 av 324 avfyrade drönare sköts ner, medan 13 drönare och robotarna träffade nio olika mål. I en separat utveckling har Ukraina och Norge ingått ett avtal om drönartillverkning i Norge, samt stöd för drönartillverkning i Ukraina, med ömsesidigt utbyte av expertis. Zelenskyj besökte nyligen Berlin och förde samtal med Tysklands förbundskansler, där nya försvarsavtal tecknades och befintliga drönarsamarbeten inspekterades. Zelenskyj har även nyligen besökt Oslo för att diskutera Ukrainas militära behov med statsminister Jonas Gahr Støre, med hänvisning till tidigare besök och samarbete. Frågan om sex F-16-plan, som Norge donerade till Ukraina 2023 och som ännu inte är i operativt bruk, har uppmärksammats, med förklaringen att planen inte var monterade vid donationstillfället. Vardagen i Ukraina präglas av sjukvårdens utmaningar att hantera både soldater och civila med svåra krigsskador. På ett sjukhus som tar emot båda grupperna har volontärsjukvårdare från TacMed Ukraine intervjuats för att belysa hur allmänhetens tillgång till sjukvård har förändrats under kriget. SVT:s nyheter eftersträvar saklighet och opartiskhet i sin rapportering





