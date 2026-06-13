Två barn skadade i villa - misstänkt gärningsman hittad död

Två barn hittades skadade i en villa utanför Alvesta under lördagen. Den misstänkta gärningsmannen, en man, påträffades senare död i anslutning till bostaden. Polisen utreder händelsen och söker inga fler misstänkta.

Polis en genomförde under lördagen en stor insats utanför Alvesta efter att två barn hittats skadade i en villa. Larmet kom in strax före klockan 11 och barnen fördes omedelbart till sjukhus med oklart skadeläge.

Polisen sökte i närområdet med hundpatruller och helikopter, samt spärrade av bostaden för teknisk undersökning. Vittnen eftersöktes men polisen betonade att det inte förelåg någon fara för allmänheten. Vid 14.30-tiden meddelade polisen att en man som misstänks vara gärningsmannen hade hittats död i anslutning till bostaden. Man letade inte efter fler gärningspersoner.

Händelsen har skapat stor oro i det lilla samhället norr om Alvesta, där många invånare reagerar med chock och sorg. Grannar beskriver området som lugnt och tryggt, och ingen hade väntat sig en sådan tragisk händelse. Polisen arbetar nu med att fastställa händelseförloppet och den tekniska undersökningen kommer att vara avgörande. Anhöriga till barnen har underrättats och får stöd av krisgrupper.

Utredningen leds av åklagare och polisen utesluter inte att fler omständigheter kan framkomma. Samhället sörjer och frågor om hur detta kunde ske är många, samtidigt som polisen fortsätter sitt arbete med att kartlägga vad som inträffat





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