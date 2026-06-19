Två berusade män uppträder störande i Göteborg, flera incidenter i Sverige och Storbritannien

Polisen i Göteborg har larmats efter att flera personer ringt in om två berusade män som uppträder störande. Männen visar sina könsorgan, dricker alkohol och kräks. En kvinna i 70-årsåldern har blivit biten av en hund i samband med ett bråk på Gullmarsplan i Stockholm. Hundens ägare, en man i 80-årsåldern, är misstänkt för vållande till kroppsskada. En person har hittats död i vattnet efter en misstänkt drunkning i Göteborgs skärgård. En man och en kvinna satt fast på en avsats i Stenshuvuds nationalpark och kunde inte ta sig därifrån. En minderårig pojke har blivit misshandlad och bestulen på sin elsparkcykel i Åkersberga. En motorcykel och en bil har krockat på Malmövägen i Lomma. En hund har blivit påkörd på E4 i höjd med Hagaparken och har dött. Flera ministrar väntas uppmana Storbritanniens premiärminister Keir Starmer att avgå.

Polisen i Göteborg har larmats efter att flera personer ringt in om två berusade män som uppträder störande. De visar sina könsorgan, dricker alkohol, kräks.

Männen är i 50-55-årsåldern. Den ena avvisas från platsen och den andra körs av polisen till en annan stadsdel och blir misstänkt för hets mot folkgrupp. En kvinna i 70-årsåldern har blivit biten av en hund i samband med ett bråk på Gullmarsplan i Stockholm. Hundens ägare, en man i 80-årsåldern, är misstänkt för vållande till kroppsskada.

Två passagerartåg har krockat i närheten av Bedford i England. En person har hittats död i vattnet efter en misstänkt drunkning i Göteborgs skärgård. En man och en kvinna satt fast på en avsats i Stenshuvuds nationalpark och kunde inte ta sig därifrån. En minderårig pojke har blivit misshandlad och bestulen på sin elsparkcykel i Åkersberga.

En motorcykel och en bil har krockat på Malmövägen i Lomma. En hund har blivit påkörd på E4 i höjd med Hagaparken och har dött. Flera ministrar väntas uppmana Storbritanniens premiärminister Keir Starmer att avgå





Expressen / 🏆 19. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Göteborg Storbritannien Sverige Polisen Hund Män Kvinna Dödsolycka Misshandel Beställning Motorcykel Bil Krock E4 Hagaparken

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Unik dom i Göteborg: Först i Sverige att dömas till fängelse för svartuthyrningHan hyrde ut sin lägenhet i Göteborg till turister och tjänade hundratusentals kronor. Nu döms han – och blir först i Sverige att få fängelse för svartuthyrning, enligt Hem och hyra.

Read more »

Treårig pojke skadas allvarligt i krokodilincident på zoo i StorbritannienEn treårig pojke har lämnats med allvarliga skador efter att ha blivit inlåst i en inhängnad för krokodiler på ett zoo i Huntingdon, Storbritannien. En 30-årig man har gripits misstänkt för mordförsök. Polisen har inlett en utredning och ber personer som var på plats att komma med information. Händelsen skedde under öppettiden på djurparken och kvinnan har förts till sjukhus efter en bilbrand på Ölandsleden.

Read more »

Den radikala högern sätter sin prägel på Storbritannien just nuMittpunkten i brittisk politik har snabbt förskjutits högerut. Det skriver Håkan A Bengtsson, med anledning av högerpopulisternas framgångar i landet.

Read more »

Ryska fastighetsköp och pollenvarningar i Sverige samt politiska händelser i Storbritannien och RysslandRyska fastighetsköp väcker oro bland myndigheter i EU och Sverige, med varningar för att det kan utgöra ett effektivt vapen som kringgår Natos artikel 5. Samtidigt pågår en pollenvarning för stora delar av Sverige, särskilt i Götaland, Svealand och kusttrakter i Norrland, med hög risk för gräspollen under midsommarhelgen. I Ryssland har centralbankchef Elvira Nabiullina uttryckt önskan att lämna sin post efter invasionen i Ukraina, men fick avslag av Putin. I Storbritannien vann Labourpolitikern Andy Burnham ett fyllnadsval och kan nu utforma en utmaning mot premiärminister Keir Starmer. I Stockholm orsakade ett strömavbrott trafikstörningar i tunnelbanen mellan Hagsätra och Gullmarsplan.

Read more »