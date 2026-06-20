Två döda efter trafikolyckor på midsommarafton

Minst två personer dog efter trafikolyckor på midsommarafton i Borås och Linköping. En man och en kvinna i 80-årsåldern dog efter en krock på riksväg 40, en man i 30-årsåldern överlevde. I en annan incident kolliderade två bilar på riksväg 61, tre personer var inblandade och skadade. I Göteborg hittades en man livlös i vattnet utanför Brännö, han bekräftades avliden på plats. I Gävle rapporterades två misshandelsincidenter på en krog, och i Västerås rapporterades att två män blivit misshandlade på en camping.

Två personer dog efter en trafikolycka på riksväg 40 i Borås på midsommarafton. En man och en kvinna i 80-årsåldern som färdades i en bil dog på väg till sjukhus.

En man i 30-årsåldern som färdades i en annan bil överlevde och följde med till sjukhus vaken och talbar. Anhöriga har blivit underrättade. I en annan incident på samma dag kolliderade två bilar på riksväg 61 i Kil, tre personer var inblandade och skadade. Fordonet ska bärgas från platsen.

I Linköping rapporterades en misstänkt drunkning i Lillsjön, räddningstjänsten har sökt efter personer i vattnet. I Göteborg hittades en man livlös i vattnet utanför Brännö, han bekräftades avliden på plats. I Gävle rapporterades två misshandelsincidenter på en krog, en kvinna i 35-årsåldern misstänks ha misshandlat en kvinna i 25-årsåldern och en man i 25-årsåldern misstänks ha misshandlat en kvinna i 35-årsåldern.

I Västerås rapporterades att två män blivit misshandlade på en camping, en pappa och en son som blivit sparkade och slagna av flera gärningspersoner. Minst sex personer dog i Finland under midsommaraftonen, bland annat en man som drunknat, en kvinna som hittats död på en strand och en person som dödats i ett våldsbrott.

Över 1600 gånger har det blixtrat på Västkusten under midsommardagen, och polisen larmades om en aggressiv och berusad man som betedde sig illa på en ö i Östhammar. En kvinna i 55-årsåldern hittades okontaktbar vid ett grönområde i Malmö, polisen misstänker brott men vet fortfarande inte vad som hänt





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