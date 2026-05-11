Två personer har dödats och tre skadats i en skjutning i franska Nice

En skjutning inträffade i Nice, Frankrike, och två personer har nu dödats och tre skadats. Uppdaterat

Två personer har dödat s och tre skadats i en skjutning i franska Nice , enligt Le Monde. För några timmar sedan fick man första larmet om skottlossningen i stadsdelen Moulins.

Regeringens representant i regionen uppmanade medborgarna att undvika området och inte störa insatsen. Det har också skett flera våldsdåd i Nice de senaste dagarna, bland annat sprängningar och skjutningar som tros ha samband med narkotikahandeln. Prefekten i regionen har nu begärt en betydande ökning av polisstyrkan i Nice





