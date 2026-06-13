Fem militärer omkom när ett flygplan från det indiska flygvapnet kraschade nära en bas i den nordöstra delstaten Assam. Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson håller tal på partiets val-kickoff i Upplands Väsby med 92 dagar kvar till valet. Arbetet har inletts med att plocka bort Donald Trumps namn från Kennedy Center. Uppgifterna om att kvarlevor av 215 barn hittats i omärkta gravar skakade Kanada för fem år sedan.

Två personer har förts till sjukhus efter ett misstänkt mordförsök utanför Alvesta. Fem militärer omkom när ett flygplan från det indiska flygvapnet kraschade nära en bas i den nordöstra delstaten Assam.

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson håller tal på partiets val-kickoff i Upplands Väsby med 92 dagar kvar till valet. Han säger att SD är partiet som kan vända det underläge som Tidöpartierna har i opinionen. Det rysktillverkade planet av typen An-32 är speciellt utformat för att hantera extrema förhållanden och höga höjder och används ofta i den nordöstra delen av landet som innehåller bergstrakter. Arbetet har inletts med att plocka bort Donald Trumps namn från Kennedy Center.

Redan den 29 maj kom beskedet att president Donald Trumps beslut att delvis döpa om det anrika kulturhuset efter sig själv bröt mot lagen - bara kongressen kan bestämma något sådant. Uppgifterna om att kvarlevor av 215 barn hittats i omärkta gravar skakade Kanada för fem år sedan. Nu ifrågasätter en av landets största tidningar sin egen rapportering om det kontroversiella fallet.

The Globe and Mail skriver att tidningen misslyckats med sitt uppdrag i rapporteringen av uppgifterna som kom från ursprungsbefolkningen i staden Kamloops. Ryska stridsflygplan flög nära det svenska luftrummet i norra och södra delen av Östersjön under fredagen. Det ledde till att den svenska incidentberedskapen genomförde två insatser för att möta ryska stridsflygplan. För att Tidöpartierna ska hinna få igenom alla sina förslag innan valet hålls debatter i riksdagen under helgen.

Debatter på helgerna och en extrainkallad sommarriksdag är vad som krävs för att alla de lagförslag regeringen lagt fram ska hinna debatteras och röstas om innan hösten. Polisen larmades till platsen i Gottsunda, i Valsätra-området, under fredagskvällen där en skadad kvinna i 60-årsåldern hittades. En kvinna, i samma ålder som offret, greps. Hon är misstänkt för att ha skadat den andra kvinnan med ett tillhygge, skriver polisen på sin sajt.

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