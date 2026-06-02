Två personer skadade i biljakt i Nynäshamn

Två personer har skadats i en händelse i Nynäshamn efter en biljakt utlöst av ett misstänkt grovt brott. Polisen har stoppat en bil på riksväg 73 och trafiken är avstängd i området.

Två personer är skadade i en händelse i Nynäshamn och har förts till sjukhus med ambulans. En biljakt utlöstes när polisen larmades klockan 20.18 om ett misstänkt grovt brott .

Under kvällen sökte polisen en bil som senare anträffades och stoppades på riksväg 73 i Nynäshamn efter en kort biljakt. Enligt polisen har bilen kört in i ett räcke och stannat under förföljandet, vilket resulterade i skador på två personer. Dessa personer har fått åka ambulans till sjukhus, men deras skador bedöms inte vara livshotande. Trafiken på riksväg 73 är avstängd i båda riktningar mellan trafikplats Älgvik och korsningen vid Teknikervägen.

Polisen vill inte gå in på detaljer kring händelsen, inklusive om det finns någon misstänkt gärningsperson och vad typen av brott det rör sig om. Polisen har förklarat att de kommer att jobba vidare med ärendet och att det är oklart hur länge vägen är avstängd. SVT:s nyheter strävar efter att publicera sant och relevant information, även i akuta nyhetslägen där alla fakta inte kan bekräftas.

Det som rapporteras ska vara vad som är känt och vad som inte är känt





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Nynäshamn Biljakt Grovt Brott Riksväg 73 Trafikavstängning

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