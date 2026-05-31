Två personer skadade i våldshändelse vid villa utanför Kungälv - man gripis för mordförsök

En man och en kvinna har skadats med ett tillhygge i en villa utanför Kungälv. En man är gripis misstänkt för mordförsök och barnfridsbrott efter att ett barn var närvarande vid händelsen. Polisen beskriver gripandet som lugnt och sansat och har startat en teknisk undersökning på plats.

En man och en kvinna har skadats med ett tillhygge i en villa utanför Kungälv . Det är en isolerad händelse, säger Johan Jung på polisen.

De ryckte ut tillsammans med ambulans och räddningstjänst. Polisen sa till en början att det rörde sig om ett grovt våldsbrott. Strax före midnatt bekräftade man att två personer, en man och en kvinna, har förts med ambulans till sjukhus. En man är gripen misstänkt för mordförsök.

Enligt polisen gick gripandet lugnt och sansat till. Ett barn var på plats när våldet skedde. Mannen är därför även misstänkt för barnfridsbrott. Någon minderårig har blivit påverkad av det inträffade.

Jag har inga uppgifter om omständigheterna i övrigt. Bilder från platsen visar ett stort pådrag med flera polisbilar, ambulanser, ambulanshelikopter och hundpatrull. Flera personer har förts till sjukhus. Ett vittne berättar för Aftonbladet att mannen blev nedbrottad och gripen av polisen cirka 400 meter från huset.

Det är ett stort fält emellan liksom. Vi såg också att en skadad person togs om hand och fördes till sjukhus med ambulanshelikoptern. Polisen är kvar på platsen och knackar dörr, sätter upp avspärrningar och tekniker kommer att göra en undersökning





Aftonbladet / 🏆 5. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Våldshändelse Kungälv Mordförsök Gripen Barnfridsbrott Ambulanshelikopter Polisundersökning

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Man hittades skadad i trapphus i Ronneby, misstänkt för att ha skadats av ett vasst tillhyggeEn skadad man i 60-årsåldern hittades i ett trapphus i Ronneby tidigt på lördagsmorgonen. Mannen fördes till sjukhus, men polisen meddelade senare att han dött av skadorna. Personen i närheten uppfattade ett tumult i trapphuset och larmade polisen. Enligt polisen misstänks mannen ha skadats av ett vasst tillhygge och det verkar ha skett i samband med ett bråk. Händelsen bedöms i nuläget som en isolerad händelse mellan två män som, enligt polisen, tycks känna till varandra sedan tidigare.

Read more »

Våldsbrott i Kungälv – flera till sjukhusEn polisinsats pågick i Kungälv under söndagen. Larmet kom in till polisen vid klockan 21.26, rapporterar GP.

Read more »

Stor polisinsats i Kungälv – flera skadadeSenaste nytt • Snabba nyheter från Aftonbladet

Read more »

Minst två till sjukhus efter grovt våldsbrott i KungälvKlockan 21.26 på söndagen kom larm till polisen in om ett allvarligt våldsbrott inomhus i Ytterby i Kungälvs kommun.

Read more »