Två personer skadats vid misstänkt skottlossning vid Vita huset i Washington DC

Underrättade medier rapporterar om två personer som skadats i samband med en misstänkt skottlossning vid korsningen 17th Street och Pennsylvania Avenue Northwest, precis utanför Vita huset i Washington DC. Den misstänkte skytten är en av dem.

De båda är allvarligt skadade. Det uppges att Secret Service utreder en potentiell bombaffär och har uppmanat rapporterande journalister som befann sig på norra gräsmattan att söka skydd inne i pressrummet, då agenter ropade ”ned på marken” och varnade för ”skottlossning”. Tungt beväpnade Secret Service-agenter respekterade området, rörde sig över gräsmattan och spärrade av delar av området. FBI-chefen Kash Patel har bekräftat på sina sociala medier att FBI är på plats och hjälper Secret Service





