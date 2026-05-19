TV-personlighet och författare kritiserar påståenden om öppen rasism på internatskolan Lundsberg

Tv-personligheten Bathina Philipson och författaren Camilla Läckberg har kritiserat påståenden om öppen rasism på internatskolan Lundsberg, där de båda har barn. De menar att skolan inte utmärker sig negativt på något unikt sätt och att skolledningen har lyckats ta tag i eventuella problem.

våld och rasism på skolan. Hennes son fick utstå glåpord som "Äcklig apa", "jävla arab" och "syrianjävel" och är själv dömd för misshandel efter en händelse där Nu går tv-personligheten Bathina Philipson och författaren Camilla Läckberg , som båda har erfarenhet av att ha barn på Lundsberg , ut till internatskolans försvar.

Där skriver hon att det är "bullshit" att påstå att det skulle förkomma öppen rasism på skolan. Hon är själv palestinier och har två barn på Lundsberg, som inte delar perspektivet som lyfts i "Det finns bra och dåliga människor överallt. Lundsberg utmärker sig inte på något unikt negativt sätt. Den sidan måste också få komma fram när public service väljer att skildra skolan som de gör.".

Camilla Läckbergs son har gått ett år på Lundsberg. Författaren poängterar att hon endast kan utgå från sin sons erfarenhet och att han har trivts bra. – Det år vi haft på den här skolan har jag varit otroligt imponerad över hur man sköter skolan, säger Camilla Läckberg i P4 och lägger till att det förekommer mycket diskussioner om värdegrund på skolan.

– Så det känns ju i så fall som att skolledningen verkligen har lyckats ta tag i eventuell problematik på ett väldigt bra sätt





