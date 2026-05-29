Två skadade i motorcykelolycka i Falkenberg - Trump möter regeringen om vapenvilan

Två personer är skadade efter att en motorcyklist körde in i publiken i samband med ett evenemang i Falkenberg. Föraren är allvarligt skadad och åtminstone en av personerna har förts till sjukhus med ambulanshelikopter. USA:s president Donald Trump skriver på Truth Social att han möter makthavare i regeringen för att ta beslut om den avsiktsförklaring mellan USA och Iran som kan ge 60 dygns förlängning av vapenvilan.

Två personer i Falkenberg är skadade efter att en motorcyklist körde in i publiken i samband med ett evenemang i Falkenberg , uppger polisen. Föraren beskrivs som allvarligt skadad och åtminstone en av personerna har förts till sjukhus med ambulanshelikopter, rapporterar SVT Nyhet er Halland.

Enligt tidigare uppgifter till Hallands Nyheter körde motorcykeln vidare in i en byggnad, som fattade eld. Den branden uppges vara släckt. USA:s president Donald Trump skriver på Truth Social att han möter makthavare i regeringen för att ta beslut under fredagen om den avsiktsförklaring mellan USA och Iran som kan ge 60 dygns förlängning av vapenvilan. New York-börserna inleder veckans sista handelsdag med svagt stigande kurser.

S&P 500-index är upp 0,1 procent medan Nasdaqs kompositindex i sin tur stiger 0,3 procent. Samtidigt stiger Dow Jones industriindex i sin tur 0,2 procent. Alla tre index ser nu ut att kunna sammanfatta maj med en uppgång, allra störst styrka har tekniktunga Nasdaq uppvisat och för månaden som helhet är index upp omkring 8 procent. Bland enskilda aktier märks ett kraftigt kurslyft på 33 procent för Dell efter sin kvartalsrapport för första kvartalet.

Bolaget redovisade bland annat ett intäktslyft på nästan 90 procent. Inom konsumentsektorn är det däremot desto tyngre. Såväl Gap som American Eagle Outfitters backar kraftigt i anslutning till bolagens båda kvartalsrapporter. För American Eagle Outfitters handlar det om ett fall på 18 procent.

Den kritiserade fond, kallad Anti-Weaponization Fund, ur vilken amerikaner som anser sig ha blivit juridiskt kränkta kan söka pengar, stoppas tillfälligt av en domare, rapporterar. Fonden, med knappt 2 miljarder dollar som justitiedepartementet instiftade tidigare i maj, anses av kritiker vara ämnad att ge Trumps allierade ekonomisk ersättning för åtal och juridiska problem de drabbades av under president Joe Bidens fyra år.

Trump har hävdat att åtalen mot de runt 1500 personer som åtalades och dömdes för brott i samband med Trumpsupportrarnas stormning av kongressen 2021 är politiska. Trump benådade dem i januari 2025. Toppliberalen Gulan Avci kommer att lämna riksdagen i förtid, rapporterar Expressen. Hon lämnar sin post om två veckor.

Från och med 16 juni är hon i stället partiets toppnamn i Stockholms stad. Hon meddelade i början av året att hon inte ställer upp i höstens riksdagsval. I mars meddelades att hon i stället ställer upp som borgarråd i Stockholms stad efter att Jan Jönsson lämnat sitt uppdrag. Trafikkaos är att vänta under Stockholm Marathon på lördag, meddelar polisen som avråder från icke nödvändiga resor i centrala huvudstaden.

Israels premiärminister Benjamin Netanyahu säger att israelisk militär har gått över floden Litani, som tidigare varit den informella gräns i södra Libanon för israelisk närvaro. Därmed har israelisk militär avancerat norrut i Libanon, trots rådande vapenvila mellan Israel och Iranstödda Hizbollah i landet. Netanyahu sade tidigare i veckan att Israel ska inta strategiska positioner i Libanon, och förstärka säkerhetsbuffertzoner.

Premiärministern sade också att invånare norr om Litanifloden skulle lämna området och att israelisk militär nu har Zaharanifloden som nytt riktmärke, norr om Litanifloden. Fyra unga män stod åtalade misstänkta för flera fall av våldtäkter mot flickor på HVB-hem i Skåne förra hösten. Två av dem misstänktes ha gängkopplingar, enligt Det blir första gången en ny sexuallagstiftning prövas, enligt Expressen. Männen åtalades för våldtäkt mot barn trots att två av flickorna var så kallat byxmyndiga.

Enligt den nya lagen kan man nu till exempel fällas för barnvåldtäkt om gärningsmannen utnyttjar att barnet haft en nedsatt förmåga att värna sin sexuella integritet. Ukraina har underrättelseuppgifter som tyder på att Ryssland förbereder sig för att genomföra en ny massiv attack mot landet. Han skriver att det är viktigt att alla Ukrainas samarbetspartners förstår vad som pågår och att Ryssland fortsätter att välja kriget före den diplomatiska processen.

Detta tydliggör att vi behöver fler sanktioner som pressar Ryssland och att de luftförsvarsarrangemang vi har ihop med våra allierade inte får dröja med att komma på plats, säger Zelenskyj. För drygt två veckor sedan åtalades Nyberg för rattfylleri, narkotikabrott och olovlig körning. Hon är just nu tjänstledig från polisen. Rättegången äger rum i september och ingen dom har ännu fallit





USA inför nya sanktioner mot iransk sundmyndighet – Senaste nytt om kriget mellan Iran, USA och Israel

Rubio: Två kriminella grupperingar i Brasilien terrorstämplade av USA — USA har bestämt sig för att terrorstämpla två kriminella organisationer i Brasilien, Comando Vermelho och Primeiro Comando da Capital, trots motständ från Brasiliens president Lula. Samtidigt är USA nära ett avtal med Iran om vapenvilan enligt vicepresident JD Vance. WHO uppger att ebola i Kongo kan stoppas och avråder från reseförbud.

Två patienter, två olika behandlingar: Orättvisa i Karlstads psykiatri — En kvinnlig patient sökte hjälp för samma psykiatriska problem som en man, men fick vänta i två år på utredning medan mannen blev färdigutredd inom sex månader. En berättelse om könsskillnader i vården och de långa väntetider som kvinnor utsätts för, vilket leder till frågor om diskriminering och jämlik vård.

