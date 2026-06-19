Två tåg krockar i Storbritannien - en död och flera skadade

En allvarlig tågolycka har inträffat mellan Bedford och Luton i Storbritannien där två tåg krockat på samma spår. En person har avlidit och flera har skadats. Stora räddningsinsatser pågår och trafiken är starkt påverkad.

Två tåg har enligt uppgifter krockat mellan Bedford och Luton i Storbritannien strax efter klockan 17 lokal tid. Informationen kommer från tidningen The Telegraph som anger att tågen körde in i varandra på samma spår.

På olycksplatsen anlände fem ambulanshelikoptrar tillsammans med tretton räddningsfordon. Brittisk polis har i ett uttalande bekräftat att en person har avlidit och att ett antal andra har skadats. Vi vet att ett antal personer har skadats och en person har sorgligt nog avlidit, skriver polisen. De har utlyst ett allvarligt nödläge och en omfattande räddningsinsats pågår.

Polisen arbetar intensivt för att fastställa exakt vad som har hänt och kommer att ge ytterligare information så snart de kan. En närvarande beskrev händelsen som en plötslig krasch utan förvarningssignaler som inbromsning eller varningssignal. Det var en plötslig krasch. Ingen inbromsning, eller tut.

Ingen varning alls, citeras en person som uppgiver att han har det bra trots händelsen. Trafiken på sträckan mellan London St Pancras International och Bedford påverkas av olyckan enligt National Rail, som varnar resenärer att undvika området. SVT:s nyheter fokuserar på saklighet och opartiskhet. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då rapporteras endast vad som är känt och vad som fortfarande är oklart





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