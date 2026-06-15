Två unga norska hockeytalanger skriver NHL-avtal - en med Toronto, en med Ottawa

Två lovande norska hockeyspelare har säkrat sina platser i NHL. Tinus Luc Koblar, 18 år, som spelade för Leksand i SHL, har tecknat ett treårsavtal med Toronto Maple Leafs. Eskild Bakke Olsen, också 18 år, lämnar Linköping efter en säsong för att signera ett ettårskontrakt med Ottawa Senators. Båda spelarna representerade Norge i juniorlandslag och kommer att försöka ta en fast plats i sina respektive NHL-klubbar under kommande säsong.

Förra säsongen representerade den 18-årige norrmannen Tinus Luc Koblar Leksand och noterades för 47 matcher. Efter uttåget ur- Stark skridskoåkare och skicklig med pucken. Ung och lovande och kommer bara att bli bättre desto längre säsongen lider, sa sportchef Hampus Sjöström.

Men frågan är om det blir spel i Skåneklubben kommande säsong. Nu låter Toronto, som draftade Koblar i andra rundan i fjol, meddela att man skrivit ett treårsavtal med 18-åringen. Norrmannen kommer nu försöka ta en plats i Kanada och NHL-klubben, men gör han inte det är det troliga att han i stället spelar i SHL med Rögle, på lån, säsongen 26/27. Senare under måndagskvällen bekräftade Ottawa Senators en liknande övergång.

NHL-klubben har skrivit ett ettårskontrakt med norrmannen Eskild Bakke Olsen. Därmed lämnar han Linköping efter endast en säsong





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