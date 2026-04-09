TV4 om X-kritiken: 'Lite paffa över intresset' för Allsvenskan och Superettan

Efter kritik från X-användare om bristen på höjdpunkter från Allsvenskan och Superettan förklarar TV4 sin strategi och kommenterar intresset för serierna.

Under helgens omgångar av Allsvenskan och Superettan väcktes reaktioner bland användare på X (tidigare Twitter) över bristen på omedelbara höjdpunkter från matcherna. Detta efter att TV4 , som sänder serierna, valde en annan strategi jämfört med föregångaren HBO Max, som publicerade mål direkt på plattformen. TV4 :s sportchef Johan Cederqvist förklarar att beslutet grundar sig i olika strategier och förutsättningar.

Han poängterar att HBO:s tillvägagångssätt var relativt ovanligt i jämförelse med hur de flesta andra rättighetsinnehavare arbetar. TV4 kommer dock att publicera höjdpunkter i större utsträckning på X, huvudsakligen via Fotbollskanalens konto. Samtliga höjdpunkter finns även tillgängliga på TV4 Play och Fotbollskanalen. Cederqvist framhåller att de initialt hade en arbetsmodell för hockey som skiljde sig åt, men att fotbollens konsumtionsmönster, särskilt på X, kräver en annan approach. Intresset för Allsvenskan och Superettan är dessutom enormt, vilket gläder TV4. Cederqvist medger att de blev något överraskade över det stora intresset. En annan diskussionspunkt har varit klippningen av höjdpunkterna. Cederqvist förklarar att det är en kombination av AI-stöd och manuell redigering som används. Precis som de flesta andra aktörer inom branschen använder TV4 AI som ett hjälpmedel i redigeringsprocessen, men de kompletterar detta med manuella ingrepp för att säkerställa kvalitet och anpassning





