TV4 visar reklam under vätskepauserna i fotbolls-VM

Under sommarens fotbolls-VM kommer matcherna att innehålla så kallade hydration breaks, eller vätskepauser. Pauserna innebär avbrott i spelet – och förTV4 bekräftar nu att kanalen kommer att visa korta reklamavbrott under vätskepauserna i sina linjära sändningar. Johan Cederqvist, TV4:s sportchef, säger att de kommer att visa reklam i sina linjära sändningar under hydration breaks. För tittare som följer mästerskapet via TV4:s sportpaket, på sportkanalerna, blir det inga reklamavbrott under hydration breaks.

Under sommarens fotbolls-VM kommer matcherna att innehålla så kallade hydration breaks , eller vätskepauser. Pauserna innebär avbrott i spelet – och för TV4 bekräftar nu att kanalen kommer att visa korta reklamavbrott under vätskepauserna i sina linjära sändningar.

Johan Cederqvist, TV4:s sportchef, säger att de kommer att visa reklam i sina linjära sändningar under hydration breaks. För tittare som följer mästerskapet via TV4:s sportpaket, på sportkanalerna, blir det inga reklamavbrott under hydration breaks. Anledningen är ekonomisk, då reklam är en viktig del i finansieringen av mästerskapet. För tittare som följer via TV4-kanalen, blir det en väldigt kort reklampaus under hydration breaks.

Det är något nytt för många fotbollstittare, då det tidigare varit en paus utan reklam. Förhoppningsvis kan beslutet väcka reaktioner, då det är något nytt inom fotbollen





Expressen / 🏆 19. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

TV4 Hydration Breaks Reklam Fotboll VM

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Casper Ellervik vinner 450 000 kronor i TV4:s ”Boxen”Fallskärmshoppning, akrobatflygning och bli nedtacklad av amerikanska fotbollsspelare. Efter flera extrema utmaningar vinner Casper Ellervik ”Boxen” i TV4. Och en vinstpott på 450 000 kronor.

Read more »

Jacob Jansson blir vinnare av TV4:s "Till efterrätt" - historisk seger vid 19 årI finalen av TV4:s cookingprogram "Till efterrätt" står det klart vem som vinner: den 19-årige Jacob Jansson. Han blir den yngsta vinnaren någonsin i programmet med sin farmors brylépudding med syrad grädde, bär och kardemummasmul. Bea Söderberg, 29, kommer på andra plats efter sin avslutningsrätt med ingefärsglaserat ankbröst och kanelbakat äpple. Jurymedlemmar som Tina Nordström och Tom Sjöstedt hyllar båda deltagarnas prestationer.

Read more »

TV4:s besked: Visar reklam under cooling breaks på VMLöftet: Kommer inte visa reklam under pågående spel.

Read more »

TV4/P4 Radiosporten: Aztekastadion renoveras inför årets VMAztekastadion, a historic football stadium in Mexico, has undergone renovations for this year's World Cup. The work has been accompanied by legal disputes regarding ownership of certain seating areas. Thousands of people have threatened to boycott the opening match due to the controversy.

Read more »