Typ1 festivalen kommer till Lund den 5 juli med stora artister, god mat och massor av idrottsföreningar som bjuder in till att testa nya sporter. Syftet är att samla in pengar till forskning kring Typ1 diabetes och till de unga som lever med sjukdomen idag.

Typ1 festivalen kommer till Lund den 5 juli med stora artister, god mat och massor av idrottsföreningar som bjuder in till att testa nya sporter.

Syftet är att samla in pengar till forskning kring Typ1 diabetes och till de unga som lever med sjukdomen idag. Förra året skapade Thomas Hansen en familjefest i Oceanhamnen i Helsingborg kring “Sveriges kortaste brolopp” och succén ledde till att han till år växlat upp rejält. I år kommer det att bli en riktig familjefestival i fyra olika skånska orter med stora artister som lockar både stora och små.

“Ja, det är ett riktigt familjeevenemang som vi har på dagtid och naturligtvis är alkoholfritt,” säger han. “Vi satsar på att hålla nere priserna på både inträde och mat så att de allra flesta ska ha möjlighet att komma. ” Thomas Hansens dotter diagnostiserades med Typ1 diabetes för fem år sedan och han insåg då hur lite kunskap det fanns om sjukdomen i samhället och hur mycket mer pengar det behövdes till forskningen.

“Vi vill öka medvetenheten kring sjukdomen och hjälpa både föräldrar och andra vuxna att lära sig se symptom och veta hur man ska agera om ett barn med Typ1 diabetes exempelvis drabbas av blodsockerfall,” säger han. Festivalen är en chans att samla in pengar till forskning i ämnet och allt överskott från festivalen går till två verksamheter: Barndiabetesfonden och Sockertoppen. Sockertoppen är en förening som ordnar aktivitetsläger för barn med Typ1 diabetes och deras familjer.

“Det är ett otroligt viktigt sammanhang för många av barnen där de får träffa andra med samma sjukdom och dela erfarenheter, hitta nya vänner och verkligen leva ut under några dagar,” säger han. Typ 1 diabetes är en autoimmun sjukdom där kroppens immunförsvar angriper de insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln. Sjukdomen går ännu inte att bota, och personer med typ 1 diabetes behöver insulin varje dag för att överleva





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